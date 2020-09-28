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    Окупанти змусять кримчан продавати колодязі через брак води

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    Окупанти змусять кримчан продавати колодязі через брак води

    Кримські окупанти заявили, що вода – це не приватна власність

    «Голова» анексованого Росією Криму Сергій Аксьонов доручив викуповувати приватні свердловини та колодязі у зневоднених селах, а у разі відмови продавати запропонував підключати прокуратуру.

    Про це повідомляє Новая газета.

    «Вода - це стратегічна сировина. Якщо в даному випадку є якісь непорозуміння з власниками, підключайте прокуратуру та приймайте рішення. <...> Водопостачання - спільна справа, і вода - [для] всіх, [це] не чиясь власність», - сказав він.

    За словами окупантів, там де люди відмовляються продавати - потрібно приймати «рішення про примусовий викуп».

    При цьому в деяких районах столиці анексованого Криму жителі верхньої половини багатоповерхівок кілька діб не отримують водопровідну воду за графіком через низький тиск у мережі і змушені набирати її відрами в найближчих баках з водою.

    Нагадаємо, раніше північна частина окупованого Росією Криму фактично залишилася без води: пересохли свердловини, що забезпечують водою 29 поселень.

    Раніше в окупованому Криму жителі села Мирне Сімферопольського району залишилися без централізованого водопостачання через виснаження свердловини.

    У вересні ще один район окупованого Криму перейде на обмежувальні заходи подачі води. Йдеться про Алушту, селище Партеніт і село Малий Маяк на півдні півострова.

    Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський не підтримує ідею відновлення подачі води в окупований Крим з материкової частини України.

    Як відомо, у Криму два водосховища опинилися на межі висихання.

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