Євросоюз продовжив «кримські» санкції проти Росії

Санкції проти 175 осіб і 44 компаній продовжили ще на шість місяців

Посли Євросоюзу у середу, 9 вересня, вирішили продовжити санкції проти осіб та суб'єктів, відповідальних за підрив територіальної цілісності України. Про це повдіомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікарду Джозвяку.

«Посли ЄС дали «зелене світло» шестимісячному продовженню санкцій проти 175 осіб і 44 юридичних осіб, які відповідальні за підрив територіальної цілісності України. Незабаром цей список поповнять ще близько 15 імен і компаній через будівництво Керченського мосту», – написав Джозвяк.

