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    У світі

    Євросоюз продовжив «кримські» санкції проти Росії

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    Незабаром санкційний писок поповнять ще близько 15 імен і компаній через будівництво Керченського мосту - Євросоюз продовжив «кримські» санкції проти Росії
    Незабаром санкційний писок поповнять ще близько 15 імен і компаній через будівництво Керченського мосту

    Санкції проти 175 осіб і 44 компаній продовжили ще на шість місяців

    Посли Євросоюзу у середу, 9 вересня, вирішили продовжити санкції проти осіб та суб'єктів, відповідальних за підрив територіальної цілісності України. Про це повдіомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікарду Джозвяку.

    «Посли ЄС дали «зелене світло» шестимісячному продовженню санкцій проти 175 осіб і 44 юридичних осіб, які відповідальні за підрив територіальної цілісності України. Незабаром цей список поповнять ще близько 15 імен і компаній через будівництво Керченського мосту», – написав Джозвяк.

    Нагадаємо, востаннє Рада ЄС вирішила продовжити на пів року індивідуальні санкції стосовно 175 росіян і сепаратистів, а також обмеження щодо 44 компаній за порушення територіальної цілісності України 13 березня цього року.

    Санкції полягають у заморожуванні банківських активів і забороні на в'їзд до Євросоюзу.

    Як повідомлялося, Євросоюз також запровадить санкції проти білоруських посадовців за фальсифікацію виборів.

    ЄС Крим Росія санкції Україна
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