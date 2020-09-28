Французький телеканал показав окупований Крим як частину РФ



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У програмі ведуча пояснила, що Крим було анексовано Росією у 2014 році і наголосила, що це був «російськомовний регіон України»

Телеканал тричі показував на картах окупований півострів і жодного разу не повідомив, що він належить Україні

Французький телеканал ARTE показав окупований Крим як частину території РФ. Про це йшлося у щотижневому випуску Le Dessous des cartes («З відкритими картами») телеканалу ARTE, присвяченому геополітичній ситуації навколо Чорного і Азовського морів, а також щодо окупованого Росією Криму. Про це повідомляє Укрінформ.

У програмі ведуча пояснила, що Крим було анексовано Росією у 2014 році і наголосила, що це був «російськомовний регіон України».

На оприлюднених телеканалом картах окупований півострів з’являвся тричі у різних варіантах, але у жодній презентації не показана беззастережна, згідно з міжнародним правом і міжнародно визнаними кордонами, приналежність півострова Україні.

Телеканал на одній інфографіці показав карту України без Криму, на іншій півострів був заштрихований, як анексована, спірна територія, а у третьому варіанті Крим виділений червоним, як військова база РФ.

Телеканал, наголошуючи на анексії Криму Росією, інформуючи про міжнародні санкції, уведені проти Москви за тимчасову окупацію півострова, забув поінформувати глядачів, що ця протиправна анексія не визнана ні Францією, ні Євросоюзом, і що півострів залишається невід’ємною частиною території України.

Нагадаємо, 26 вересня BBC вибачилася за публікацію мапи України без Криму. Некоректну карту було опубліковану в новині про катастрофу військового літака АН-26 у Харківській області, яка забрала життя 26 осіб.

Як повідомлялося, РНБО озвучило план повернення Криму.

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