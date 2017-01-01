Волкер про останню зустріч із Сурковим: це крок назад

За словами Волкера, Росія знову повернулася до своєї початкової пропозиції щодо розміщення на Донбасі охоронної місії ООН

Третя зустріч спецпредставника Держдепартаменту США по Україні Курта Волкера з помічником президента Росії Владиславом Сурковим стала «кроком назад» в питанні розміщення на Донбасі охоронної місії ООН. Про це Волкер сказав в інтерв'ю газеті Politico. «Наша третя зустріч (із Сурковим – ред.), як ви сказали, була кроком



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Владислав Сурков та Курт Волкер

За словами Волкера, Росія знову повернулася до своєї початкової пропозиції щодо розміщення на Донбасі охоронної місії ООН

Третя зустріч спецпредставника Держдепартаменту США по Україні Курта Волкера з помічником президента Росії Владиславом Сурковим стала «кроком назад» в питанні розміщення на Донбасі охоронної місії ООН.

Про це Волкер сказав в інтерв'ю газеті Politico.

«Наша третя зустріч (із Сурковим – ред.), як ви сказали, була кроком назад. Вони знову повернулися до своєї початкової пропозиції. Не знаю, яким після цього буде наступний крок. Можливо, це сталося за зовсім інших причин, які не мають стосунку до України», - зазначив Волкер.

Разом з тим, спецпредставник також наголосив, що США хотіли б порозумітися з Росією, але РФ ускладнює цей процес.

Нагадаємо, 13 листопада під час зустрічі в Сербії Волкер передав помічнику президента Росії Владиславу Суркову доповнення до російського варіанту резолюції щодо миротворців ООН. Із 29 абзаців Росія визнала прийнятними лише 3.

Як повідомлялося, глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що Україна, США, Німеччина і Франція практично розробили спільний проект резолюції ООН по миротворцях на Донбасі.

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявляв, що миротворці ООН зможуть зайти на Донбас, якщо Росія відведе свої сили. Також він вважає, що резолюцію ООН про миротворців на Донбасі можуть прийняти до кінця цього року.

Згодом в РФ назвали заяву Волкера щодо миротворців спробою зриву «Мінська».

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Джерело: УНН