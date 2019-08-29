«Слуга народу» виступає за призначення віце-прем'єрами Кулеби і Федорова
За даними джерела, фракція обговорює призначення Михайла Федорова віце-прем'єром з цифрової трансформації, а Дмитра Кулеби - віце-прем'єром з питань європейської інтеграції
Партія «Слуга народу» виступає за призначення віце-прем'єр-міністрами постійного представника України в Раді Європи Дмитра Кулеби, а також радника президента Володимира Зеленського Михайла Федорова. Про це повідомило інформоване джерело у фракції.
Зі слів співрозмовника, фракція обговорює призначення Федорова віце-прем'єром з цифрової трансформації, а Кулеби - віце-прем'єром з питань європейської інтеграції.
Кулеба народився 19 квітня 1981 року в Сумах, в 2003 закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка.
З 2003 по 2012 обіймав посади в Міністерстві закордонних справ, пізніше він повернувся до МЗС на запрошення міністра Клімкіна.
9 квітня 2016 року був призначений постійним представником України в Раді Європи.
Михайло Федоров народився 21 січня 1991 року в місті Васильків, Запорізька область, раніше він був IT-підприємцем та засновником діджитал-агентства.
Під час виборчої кампанії на посаду президента був керівником діджитал-напряму в штабі Зеленського.
Як повідомлялось, у четвер, 28 серпня, депутати Верховної Ради IX скликання склали присягу і приступили до обов'язків.
Джерело: Українські новини