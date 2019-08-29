«Слуга народу» виступає за призначення віце-прем'єрами Кулеби і Федорова



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Постійний представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба

За даними джерела, фракція обговорює призначення Михайла Федорова віце-прем'єром з цифрової трансформації, а Дмитра Кулеби - віце-прем'єром з питань європейської інтеграції

Партія «Слуга народу» виступає за призначення віце-прем'єр-міністрами постійного представника України в Раді Європи Дмитра Кулеби, а також радника президента Володимира Зеленського Михайла Федорова. Про це повідомило інформоване джерело у фракції.

Зі слів співрозмовника, фракція обговорює призначення Федорова віце-прем'єром з цифрової трансформації, а Кулеби - віце-прем'єром з питань європейської інтеграції.

Кулеба народився 19 квітня 1981 року в Сумах, в 2003 закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

З 2003 по 2012 обіймав посади в Міністерстві закордонних справ, пізніше він повернувся до МЗС на запрошення міністра Клімкіна.

9 квітня 2016 року був призначений постійним представником України в Раді Європи.

Михайло Федоров народився 21 січня 1991 року в місті Васильків, Запорізька область, раніше він був IT-підприємцем та засновником діджитал-агентства.

Під час виборчої кампанії на посаду президента був керівником діджитал-напряму в штабі Зеленського.

Як повідомлялось, у четвер, 28 серпня, депутати Верховної Ради IX скликання склали присягу і приступили до обов'язків.

Джерело: Українські новини