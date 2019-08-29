Рада обрала першим віце-спікером депутата Стефанчука



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Новообраний нардеп від «Слуги народу» Руслан Стефанчук Фото: Главком

За проголосували 330 депутатів при мінімально необхідних 226

Верховна Рада обрала депутата від фракції «Слуга народу» Руслана Стефанчука першим заступником голови парламенту.

За проголосували 330 депутатів при мінімально необхідних 226.

Стефанчуку 43 роки, народився в Тернополі.

Він адвокат, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук.

З 2011 по 2013 рік працював завідувачем відділу проблем розвитку національного законодавства в Інституті законодавства Ради.

До 2019 року займався виключно науковою діяльністю, працював у Хмельницькому університеті управління та в Національній академії прокуратури України.

З 21 травня 2019 року обіймає посаду представника Президента в Раді.

Як повідомлялось, Рада обрала головою парламенту Дмитра Разумкова.

Джерело: Українські новини