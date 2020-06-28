Вторгнення Путіна в Україну було реваншем за програну Третю світову, – Піонтковський



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Російський політолог Андрій Піонтковський

Політолог пояснив, навіщо Росія напала на Україну в 2014 році

Нападом на Україну Росія розв’язала глобальну війну проти Заходу. Росія не йде на пряму конфронтацію, але почала війну в самому серці Європи і веде агресивну політику проти інших пострадянських країн, зокрема проти Балтійських, які входять в НАТО. Про це розповів російський політолог Андрій Піонтковський.

Нещодавно на The National Interest вийшла стаття, в якій Путін фактично виправдовує окупацію країн Балтії і пакт Молотова – Ріббентропа – змову нацистської Німеччини і сталінського СРСР. А її кульмінацією стала пропозиція російського лідера зібратися на саміт п’яти ядерним країнам – постійним членам Ради Безпеки ООН, які мають право вето. Цю ідею вже охрестили «Ялтою-2» по переділу світу. Крім того, в інтерв’ю одному з російських телеканалів господар Кремля поскаржився на пострадянські країни, що вони отримали «споконвічно російські землі» і забрали їх з собою після виходу з СРСР, а тепер нібито «заборгували» їх Москві.

«Вторгнення в Україну в 2014 році, в уявленні правлячого угруповання Путіна, Патрушева (секретар Радбезу РФ Микола Патрушев – ред.) і найближчих соратників, було початком якоїсь глобальної війни проти Заходу. Початком реваншу за програну Третю світову війну. Я прекрасно пам’ятаю, як тоді по нашому ТБ говорили, що не з Україною там якоюсь воюють – ми на території України воюємо з США. Ось так урочисто вони оголошували. Антибалтійська пропаганда була просто стрижнем цієї реваншистській риторики. У цій статті він розповідає (і найдивніше, як на мене, що він щиро в це вірить), що прибалтійські країни добровільно вступили в СРСР на прохання їх керівників. Так, всі три президента були замучені потім або в таборі, або в божевільні. Що президенти – десятки тисяч жителів Прибалтики, перш за все еліта, інтелігенція, політичний клас були вислані в Сибір і багато знищені», – розповів Піонтковський.

Політолог пояснив, що Прибалтиці надавалося велике значення – адже тільки там Путін міг гарантувати військове зіткнення з НАТО.

«Ви ж пам’ятаєте, яка була реакція генсека НАТО і тодішнього президента США Барака Обами в перший день російського вторгнення в Україну? Вони, звичайно, засудили, обурилися і в Радбезі ООН. Але першим їх рефлексом було – не може бути й мови про військове втручання США або НАТО, тому що Україна не є членом Альянсу. Ось вам результат багаторічних дискусій, чи вступати Україні в НАТО. У Прибалтиці їм би не вдалося ухилитися від цього обов’язку – від статті 5 Статуту НАТО про колективну оборону. Ну а якщо говорити фактично, хто може дати реальну відсіч? Це, звичайно, США. Так ось, весь план їх перемоги над США полягав в анексії частини Прибалтики, щоб зробити неминучим зіткнення з НАТО. У перші дні-тижні у Москви були б якісь географічні переваги. Але НАТО за своїм потенціалом набагато сильніше і, звичайно, свої обов’язки по ст. 5 США б виконали. План був розрахований таким чином: коли з’ясується, що натівські сили втягнулися і ось-ось викинуть їх з Прибалтики, росіяни різко підвищують рівень військової ескалації, погрожуючи ядерним ударом. Або, якщо необхідно, проводять якийсь обмежений ядерний удар. Розрахунок був на те, що НАТО здригнеться і капітулює, що Захід не витримає ядерного шантажу», – резюмував експерт.

Читайте також:

Джерело: Сегодня