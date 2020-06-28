Голова Xiaomi назвав три найкращі смартфони



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Голова Xiaomi назвав три найкращі смартфони

Mi Mix 2 став фаворитом Лей Цзюня

Голова Xiaomi Лей Цзюн в новому інтерв’ю розповів про три смартфони, які вважає найкращими в продуктовій лінійці компанії.

Mi Mix 2 став фаворитом Лей Цзюна через унікальність керамічної задньої кришки, процес виготовлення якої глава Xiaomi назвав «вкрай захоплюючим».

Ще однією моделлю, яка подобається топ-менеджеру, став Xiaomi Mi 6 Bright Silver Discovery Edition.

Глава бренду пояснив, що при виробництві корпусу цього апарата використовується високоточний процес вакуумного формування, завдяки якому він набуває дзеркальний ефект.

Нарешті, засновник Xiaomi зізнався, що нерівно дихає і до флагманського Mi 10 Pro, при розробці якого компанія ставила перед собою мету випустити максимально продуктивний гаджет, не прагнучи знизити його собівартість за всяку ціну.

До слова, США пригрозили Канаді наслідками через співпрацю з Huawei.