«Плівки Деркача» потрібні аби позбавити Україну підтримки США напередодні нового наступу на Донбасі, – Піонтковський



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«Набагато все серйозніше, ніж просто втягнути Україну в американські передвиборчі пристрасті. Це вторинний вектор. Завдання Кремля зараз – це ізолювати Україну від її найважливішого геополітичного союзника» – політолог

«За «плівками Деркача» однозначно стоять російські спецслужби» – політолог

Відомий політолог Андрій Піонтковський (Вашингтон, Сполучені Штати) пояснив природу скандалу з оприлюдненням народним депутатом Андрієм Деркачем записів розмов начебто за участю Джо Байдена та Петра Порошенка.

Про це він розповів в ефірі програми «Студія Захід» з Антіном Борковським.

«Набагато все серйозніше, ніж просто втягнути Україну в американські передвиборчі пристрасті. Це вторинний вектор. Завдання (Кремля – ред.) зараз – це ізолювати Україну від її найважливішого геополітичного союзника, Сполучених Штатів, напередодні, за моїм враженням, великомасштабної силової операції проти України, яка, можливо, готується найближчими днями. Військові сили ОРДЛО приведено у повну бойову готовність. Останні два дні 100% часу російських пропагандистських шоу зайняті ненавистю до України», – пояснив Піонтковський.

На його думку, військовий «струс» електорату Путіна є необхідним йому в зв’язку з планованим їм на 24 червня або 8 липня всеросійським конституційним референдумом щодо продовження його президентських повноважень.

Цей так званий референдум, нагадаємо, повинен був відбутися навесні, але був скасований у зв’язку з карантином.

Політолог впевнений, що за «плівками Деркача» однозначно стоять російські спецслужби.

«Зараз Путін створює таку ситуацію, що Трамп ніби зобов’язаний йому. На очах усього світу Путін зробив величезну послугу Трампу і Трамп тим самим паралізує можливу реакцію американського військово-політичного істеблішменту на ексалацію військових дій проти України», – зазначив Піонтковський.

«Зараз важливо хто відреагує першим. Якщо Помпео, висловивши серйозну стурбованість американського Держдепу і Пентагону російськими пересуванням на Донбасі, то він вже зафіксує реакцію на цю провокацію. А якщо Помпео промовчить, а першим вискочить Трамп, граючи під дудочку Путіна, тоді ця комбінація Путіну вдалася», – наголосив аналітик.

Нагадаємо, у Байдена прокоментували «Плівки Деркача».

Скандал із записом можливої розмови ніби експрезидента України Петра Порошенка та колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, що розгорівся цього тижня, в Україні може закінчитися «пшиком». Водночас Україна може втратити двопалатну підтримку в Конгресі США.

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