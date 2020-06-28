Лівія закликала США і ЄС ввести санкції проти військової кампанії «Вагнер»



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ПВК «Вагнер» повинна бути включена Євросоюзом в список організацій-спонсорів тероризму «за вчинення злочинів проти людяності»

Присутність іноземних найманців на нафтових родовищах країни загрожує національній безпеці Лівії

Міжнародно визнаний уряд національної єдності Лівії наполягає на запровадженні ЄС санкцій проти російської приватної військової компанії «Вагнер», яка захоплює нафтові родовища у країні.

Таку вимогу озвучив міністр внутрішніх справ міжнародно визнаного уряду національної єдності Лівії Фетх Башага, повідомляє «Інтерфакс«.

«Уряд Лівії не дозволить російським найманцям контролювати нафтові об’єкти країни і видворить цих людей з військових баз країни», – заявив Башага.

На його думку, ПВК «Вагнер» повинна бути включена Євросоюзом в список організацій-спонсорів тероризму «за вчинення злочинів проти людяності», повідомляє Deutsche welle.

За словами міністра, присутність іноземних найманців на нафтових родовищах країни загрожує національній безпеці Лівії. Крім того, Башага наголосив, що встановлення контролю над цими об’єктами завдало шкоди інтересам американських і європейських нафтових компаній. В Лівії стверджують, що найбільше родовище «Еш-Шарара» захопили найманці з ПВК «Вагнер» спільно з суданським угрупованням «Джанджавід».

Про присутність на родовищі російських і іноземних найманців повідомила 26 червня лівійська «Національна нафтова корпорація» (NOC). Глава NOC Мустафа Саналла заявив, що «повністю відкидає спроби іноземних держав перешкодити поновленню видобутку нафти», оскільки «лівійська нафта належить народу Лівії».

Нагадаємо, 21 квітня російське видання »Новая газета» опублікувало скріншоти, на яких зображені учасники ПВК «Вагнер» з відрізаною головою своєї жертви – жителя Сирії, якого перед смертю піддали жорстоким знущанням.

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