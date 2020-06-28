США планують виділити $3,8 млрд на стримування Росії в Європі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Також пропонується виділити $250 млн в якості військової допомоги Україні

В документі зафіксовано заборону фінансування будь-якої діяльності, що сприяє визнанню російської влади в окупованому Криму

Комітет з питань збройних сил Палати представників США в проекті виділення коштів на військовий бюджет країни в 2021 році пропонує направити 3,8 млрд доларів на стримування Росії в Європі.

Про це йдеться у документі, опублікованому на сторінці комітету.

У розділі «Росія і Європа» сказано про необхідність додатково виділити 3,789 млрд доларів на підтримку зусиль ЄС щодо стримування дій Росії. Мова, крім іншого, про розвиток підводного флоту, систем супутникового зв’язку, стратегічну підготовку засобів для перекидання військовослужбовців морським транспортом.

Також пропонується виділити $250 млн в якості військової допомоги Україні, 50 млн з них передбачено витратити на фінансування летального озброєння для Києва.

Також в документі зафіксовано заборону фінансування будь-якої діяльності, що сприяє визнанню російської влади в окупованому Криму. Ще Конгрес пропонує і далі обмежувати військове співробітництво США з Росією за винятком тих випадків, коли мова йде про зменшення ризику конфліктів.

Нагадаємо, 12 червня Конгрес США схвалив надання Україні засобів контрбатарейної боротьби, транспортних засобів, медичного обладнання та здійснення підготовки підрозділів Збройних сил України. Окремий акцент американська сторона робить на підтримці Військово-Морських Сил ЗСУ.

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