Яценюк про період свого прем'єрства: мені влаштували палаючу землю під ногами



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Арсеній Яценюк Фото: Главком

За словами Яценюка, Порошенко у 2014 році «задіяв всю машину» проти нього

Лідер партії «Народний фронт» та експрем'єр України Арсеній Яценюк вважає, що Петро Порошенко шкодує про те, що відправив його у відставку.

Про це Яценюк розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону.

«Правильно зробив, що пішов (добровільно пішов з поста прем'єр-міністра в 2016 році) і не допустив дострокових парламентських виборів. Це б точно призвело до дострокових президентських виборів. А це були б неймовірні наслідки для держави. Не виключаючи подальшої федералізації країни», - переконаний він.

Розповідаючи про свої стосунки з п’ятим президентом він зазначив, що «ніколи не розцінював Порошенко як ворога»: «Більш того, я з відкритою душею до нього був, коли він став президентом. Ми тоді з Турчиновим дуже переживали, що вибори будуть в два тури, що країна просто між першим і другим туром не проживе. Він тоді виграв в першому турі, і це було добре, тому що були проведені демократичні вибори».

Але після цього, за словами Яценюка, Порошенко «задіяв всю машину» проти нього: «У 2014 році БПП не очікував, що вони програють вибори «Народному фронту». І на наступний день після виборів все, що почали робити, - це заточувати всіх проти мене. Вони мені влаштували палаючу землю під ногами. Там же була задіяна ціна машина. Онищенко публічно заявив, що витратив 30 млн доларів на усунення Яценюка», - сказав він.

«Думаю, сьогодні він, можливо, якщо і не шкодує, то ставить під сумнів доцільність всього цього», - додав Яценюк.

«Я не атакував Порошенко з однієї простої причини. У мене перед очима була картинка Тимошенко-Ющенко, Ющенко-Тимошенко. Це як родова травма демократії. За класичним політичним правилам мені треба було діяти зовсім по-іншому. Вийти на трибуну парламенту, звинуватити персонально Порошенко і його фракцію в тому, що вони почали боротьбу за владу, оголосили війну: «вас не цікавить країна - вас цікавить те, щоб змістити прем'єр-міністра. І почалося б. Як я міг собі це дозволити в воюючою країні?»,- сказав лідер «Народного фронту».

Відповідаючи на питання Гордона про якості Порошенко, Яценюк сказав: «Я не скажу про Порошенко нічого поганого. Тому що те, що було, - це було. Ми якось це розберемося. Погано, що це вразило систему державної влади в країні. Це підірвало довіру спочатку в інститут прем'єра, а потім в інститут президента».

Також Яценюк розкритикував рішення президента Володимира Зеленського розпустити Верховну Раду.