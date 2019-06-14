Яценюк про рішення Зеленського розпустити Раду: там все шито білими нитками



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Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк

За словами Яценюка, «якщо починати з порушення Конституції, це має дуже-дуже погані наслідки»

Колишній прем’єрміністр України та лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк прокоментував рішення президента Володимира Зеленського розпустити Верховну Раду.

Відповідаючи на запитання журналіста Дмитра Гордона про ставлення до Зеленського, Арсеній Яценюк відповів: «Перше – він президент України. Друге – неочікувано. Третє – прогнозовано, бо відповідає глобальному тренду - антисистемність, антиістеблішмент», інформує пресслужба політсили.

Зараз для Зеленського, зазначив лідер «Народного фронту», вкрай важливо мати біля себе сильну команду: «У нього фактично немає часу, щоби входити в курс справ. З нього будуть питати дуже-дуже швидко. Можливо, в нього буде довший honeymoon (медовий місяць). Можливо, коротший».

«Що би я побажав йому? Я би йому побажав успіху. Тому що він – президент. Його успіх – це успіх країни. Мені здається, що він людина, яка хоче успіху. І це об'єктивно - він у минулому дуже успішний, дуже популярний актор. Це дуже хороша риса в цій ситуації. Тільки тепер нею треба правильно скористатися», - сказав він.

«Оплески можуть бути різні. Тому що можна отримати короткотермінові оплески. Та потім дорого це коштує. Тому що завтра з тебе спитають. Тому ця якість, що він хоче бути успішним, - це хороша річ. Але для цього йому потрібна команда, і ця команда йому повинна покласти ще позавчора план дій», - пояснив Арсеній Яценюк.

Він назвав неконституційним указ президента Зеленського про розпуск парламенту:

«Хто йому готував цей указ? Там білими нитками все шито. Будемо бачити, яке буде рішення Конституційного Суду. Я вам просто кажу як людина, фахова в цих питаннях».

Президент Ющенко, нагадав Яценюк, підписував два укази про розпуск парламенту, президент Порошенко також підписував указ про розпуск Ради: «Тільки там же була вся юридична основа».

«Це не питання - вибори на два місяці раніше, чи пізніше. Якщо починати з порушення Конституції, це має дуже-дуже погані наслідки. Попередники чинного президента теж порушували Конституцію. З цього треба робити висновки», - підкреслив Яценюк.

До слова, Юлія Тимошенко радить президенту Володимиру Зеленському не скасовувати свій указ про розпуск парламенту, навіть якщо Конституційний Суд визнає його неконституційним.

Нагадаємо, Велика палата Конституційного суду України на пленарному засіданні 11 червня у формі усного провадження розпочала розгляд справи за конституційним поданням 62 народних депутатів щодо відповідності Конституції указу президента «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» на 21 липня.

Президент Володимир Зеленський виступив на початку засідання Конституційного суду і відразу ж покинув його.

Ввечері 11 червня Конституційний суд України завершив розгляд справи щодо конституційності розпуску Верховної Ради України у відкритій частині та перейшов до закритої частини розгляду.

Як відомо, позачергові вибори до Верховної Ради були призначені за ініціативи президента на 21 липня. На консультаціях з лідерами фракцій головним аргументом для розпуску Верховної Ради Зеленський назвав дуже низьку довіру громадян до цієї інституції – 4%. Юридична ж підстава для розпуску – з 2016 року не існувало коаліції.

24 травня в Україні офіційно стартувала виборча кампанія позачергових виборів у Верховну Раду.