Як соратниці Порошенка на андріївських вечорницях погуляли (фото)

Народні депутатки святкували андріївські вечорниці в Національному музеї народної архітектури та побуту України

Народні депутатки від партії «Європейська солідарність» відсвяткували андріївські вечорниці в Національному музеї народної архітектури та побуту України. Про це повідомила народна депутатка Іванна Климпуш-Цинцадзе на своїй сторінці в Facebook.

«За українським звичаєм на Андрія молодь збиралася на вечорниці, влаштовуючи на них усілякі дійства – ворожіння, забави і співи. Хоч Андрій Первозванний – християнський святий, але звичаї і обряди в цей день мали дохристиянський характер: вгадування майбутньої долі, заклинання, ритуальне кусання «калити». Саме Калитою і називали часто наші предки андріївські вечорниці – за назвою солодких коржів, які випікали спеціально на свято», - написала нардепка.

Вона зазначила, що як святкували вечорниці депутаткам показав колектив Національний музей народної архітектури та побуту України під керівництвом Оксана Старак-Повякель.

«Дякуємо колегиням з різних фракцій і груп ВРУ і ІХ, і XVIII скликань, дякуємо пані Марині Порошенко, що відгукнулися на запрошення нашої з Іриною Фріз, Марією Іоновою та Іриною Геращенко. Платформа «Безпека. Жінки.Мир» до неформального спілкування та занурення у давні традиції», – додала Климпуш-Цинцадзе.

Вона також опублікувала фотографії з вечорниць.

До слова, у деяких селах Чернівецької області досі збереглася традиція у ніч на Андрія, 13 грудня, заподіяти шкоду тим обійстям, де є дівчата на виданні. Як повідомляє molbuk.ua, щонайменше у трьох громадах Буковини цієї ночі молоді хлопці, за традицією, таємно знімали хвіртки або ворота на подвір’ях, де проживають молоді дівчата.