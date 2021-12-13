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    Як соратниці Порошенка на андріївських вечорницях погуляли (фото)

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    Народні депутатки від партії &laquo;Європейська солідарність&raquo; зібралися на вечорниці - Як соратниці Порошенка на андріївських вечорницях погуляли (фото)
    Народні депутатки від партії «Європейська солідарність» зібралися на вечорниці
    фото: І. Климпуш-Цинцадзе

    Народні депутатки святкували андріївські вечорниці в Національному музеї народної архітектури та побуту України

    Народні депутатки від партії «Європейська солідарність» відсвяткували андріївські вечорниці в Національному музеї народної архітектури та побуту України. Про це повідомила народна депутатка Іванна Климпуш-Цинцадзе на своїй сторінці в Facebook.

    «За українським звичаєм на Андрія молодь збиралася на вечорниці, влаштовуючи на них усілякі дійства – ворожіння, забави і співи. Хоч Андрій Первозванний – християнський святий, але звичаї і обряди в цей день мали дохристиянський характер: вгадування майбутньої долі, заклинання, ритуальне кусання «калити». Саме Калитою і називали часто наші предки андріївські вечорниці – за назвою солодких коржів, які випікали спеціально на свято», - написала нардепка.

    Вона зазначила, що як святкували вечорниці депутаткам показав колектив Національний музей народної архітектури та побуту України під керівництвом Оксана Старак-Повякель.

    «Дякуємо колегиням з різних фракцій і груп ВРУ і ІХ, і XVIII скликань, дякуємо пані Марині Порошенко, що відгукнулися на запрошення нашої з Іриною Фріз, Марією Іоновою та Іриною Геращенко. Платформа «Безпека. Жінки.Мир» до неформального спілкування та занурення у давні традиції», – додала Климпуш-Цинцадзе.

    Вона також опублікувала фотографії з вечорниць.

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    Як соратниці Порошенка на андріївських вечорницях погуляли (фото)
    Як соратниці Порошенка на андріївських вечорницях погуляли (фото)
    Як соратниці Порошенка на андріївських вечорницях погуляли (фото)
    Як соратниці Порошенка на андріївських вечорницях погуляли (фото)
    Як соратниці Порошенка на андріївських вечорницях погуляли (фото)
    Як соратниці Порошенка на андріївських вечорницях погуляли (фото)
    Як соратниці Порошенка на андріївських вечорницях погуляли (фото)
    Як соратниці Порошенка на андріївських вечорницях погуляли (фото)
    Як соратниці Порошенка на андріївських вечорницях погуляли (фото)
    Як соратниці Порошенка на андріївських вечорницях погуляли (фото)
    Як соратниці Порошенка на андріївських вечорницях погуляли (фото)
    Як соратниці Порошенка на андріївських вечорницях погуляли (фото)
    Як соратниці Порошенка на андріївських вечорницях погуляли (фото)
    Як соратниці Порошенка на андріївських вечорницях погуляли (фото)
    Як соратниці Порошенка на андріївських вечорницях погуляли (фото)
    Як соратниці Порошенка на андріївських вечорницях погуляли (фото)
    Як соратниці Порошенка на андріївських вечорницях погуляли (фото)
    Як соратниці Порошенка на андріївських вечорницях погуляли (фото)
    Як соратниці Порошенка на андріївських вечорницях погуляли (фото)
    Як соратниці Порошенка на андріївських вечорницях погуляли (фото)
    Як соратниці Порошенка на андріївських вечорницях погуляли (фото)
    Як соратниці Порошенка на андріївських вечорницях погуляли (фото)
    Як соратниці Порошенка на андріївських вечорницях погуляли (фото)
    Як соратниці Порошенка на андріївських вечорницях погуляли (фото)
    фото: І. Климпуш-Цинцадзе

    До слова, у деяких селах Чернівецької області досі збереглася традиція у ніч на Андрія, 13 грудня, заподіяти шкоду тим обійстям, де є дівчата на виданні. Як повідомляє molbuk.ua, щонайменше у трьох громадах Буковини цієї ночі молоді хлопці, за традицією, таємно знімали хвіртки або ворота на подвір’ях, де проживають молоді дівчата.

    Теги: Європейська солідарність музеї музей Facebook традиції молодь Іванна Климпуш-Цинцадзе
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    Як соратниці Порошенка на андріївських вечорницях погуляли (фото)