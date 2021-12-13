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    Звільнення скандального замміністра та санкції проти «вагнерівців». 13 грудня за хвилину

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    Напередодні звільнення, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями на блокпості в Краматорську - Звільнення скандального замміністра та санкції проти «вагнерівців». 13 грудня за хвилину

    Напередодні звільнення, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями на блокпості в Краматорську

    фото mvs.gov.ua

    Олександра Гогілашвілі звільнили з посади заступника голови МВС, Німеччина відмовляється сертифікувати «Північний потік-2», «Омікрон» може бути виявлений в Україні цього тижня

    Уряд оприлюднив документ про звільнення Гогілашвілі

    Кабінет міністрів звільнив Олександра Гогілашвілі з посади заступника голови Міністерства внутрішніх справи після скандалу. Уряд оприлюднив рішення, про яке раніше повідомили джерела в МВС. На Урядовому порталі з’явилося розпорядження за підписом Дениса Шмигаля.

    Нагадаємо, 10 грудня заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями на блокпості в Краматорську.

    Уже 11 грудня міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський підписав наказ про тимчасове відсторонення свого заступника Олександра Гогілашвілі.

    На першому місці – партія Порошенка, на другому – Зеленського. Нова соціологія

    Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом, то перше місце б посіла партія п’ятого президента Петра Порошенка «Європейська солідарність». На другому місці партія «Слуга народу». Її відставання від лідера рейтингу поки що є незначним, в межах статистичної похибки, але збільшується і фіксується різними соціологічними дослідженнями вже кілька тижнів поспіль.

    ЄС затвердив санкції проти «вагнерівців»

    Рада ЄС затвердила санкції проти членів російської приватної військової компанії «Вагнера», а також проти трьох компаній, пов’язаних з нею.

    У санкційний список потрапили три компанії і вісім осіб, пов'язаних з ПВК, інформує пресслужба Ради ЄС.

    Німеччина відмовляється сертифікувати «Північний потік-2»

    Міністерка закордонних справ Німеччини в новому уряді Олафа Шольца Анналена Бербок заявила, що газопровід «Північний потік-2» наразі не може бути сертифікований через невідповідність вимогам європейського енергетичного законодавства.

    РНБО прогнозує появу штаму «Омікрон» в Україні вже цього тижня

    Новий штам коронавірусу «Омікрон» може бути виявлений в Україні цього тижня, однак на свята епідемічна ситуація буде стабільною. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов на нараді під головуванням президента Володимира Зеленського.

    Як відомо, новий варіант Covid-19 «Омікрон» вже зафіксовано у близько 60 країнах світу. Сьогодні у світі зафіксували першу смерть від «Омікрону».

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    Теги: ЄС МВС Європейська солідарність Німеччина міністр вибори РНБО санкції смерть партія Слуга народу уряд Олександра Гогілашвілі Олексій Данілов Денис Монастирський
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    Звільнення скандального замміністра та санкції проти «вагнерівців». 13 грудня за хвилину