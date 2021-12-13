На першому місці – партія Порошенка, на другому – Зеленського. Нова соціологія

«Європейська солідарність» випереджає «Слугу народу»

Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом, то перше місце б посіла партія п’ятого президента Петра Порошенка «Європейська солідарність». На другому місці партія «Слуга народу». Її відставання від лідера рейтингу поки що є незначним, в межах статистичної похибки, але збільшується і фіксується різними соціологічними дослідженнями вже кілька тижнів поспіль. Свіжий рейтинг політсил оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Отже, станом на 3-11 грудня відносно найбільшу підтримку мають партії «Європейська солідарність», яку підтримали 13,7% серед усіх респондентів і 19,8% серед тих, хто збирається голосувати і визначився зі своїм вибором.

Далі йде «Слуга народу», яку підтримують 12,7% серед усіх респондентів і 18,4% серед тих, хто визначився з вибором.

Різниця в підтримці цих партій – поки що у межах статистичної похибки.

Графіка КМІС

Далі йдуть партії «Батьківщина» (відповідно, 6,2% серед усіх респондентів і 9,1% серед тих, хто визначився з вибором) і «Опозиційна платформа – За життя!» (6,2% і 9%). 5% прохідний бар’єр також формально долають «Сила і честь» (4,8% і 7%), Радикальна партія (3,6% і 5,2%) і «Українська стратегія Гройсмана» (3,5% і 5,1%). Формально трохи менше прохідного бар’єру мають, але наближені до нього «Розумна політика» (3,3% і 4,8%), «Наші» (3,1% і 4,4%) і «Партія Шарія» (2,8% і 4%). Інші партії мають нижчу підтримку.

Порівняно з груднем 2020 року рейтинг таких топ-партій, як «Європейська солідарність», «Слуга народу», «Батьківщина», «Сила і честь», Українська стратегія Гройсмана статистично значущо не змінився.

Водночас найбільш значну динаміку демонструє рейтинг партії «ОПЗЖ», чия підтримка серед тих, хто визначився, знизилася з 17,4% до 9%.

Також за рік знизилася підтримка партій «Голос» (з 3,5% до 1,7%) і «За майбутнє» (з 3,2% до 1,3%).

Формально зросла підтримка лише Радикальної партії – з 3,2% до 5,2%.

При цьому, потрібно мати на увазі, що в грудні 2020 року у списках не було партій «Наші» і «Розумна політика», тому для них неможливо оцінити динаміку за останній рік.

Раніше згідно із опитуванням «Європейська солідарність» вийшла на перше місце. «Європейську Солідарність» більшість опитаних називають головною та реальною опозицією до чинної влади.

Зазначимо, понад половина громадян України негативно ставиться до можливості того, що президент України Володимир Зеленський балотуватиметься на другий термін.

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