Андрія Первозванного: історія свята, традиції та ворожіння

У народних традиціях День Андрія здавна вважався найкращим часом для ворожінь на любов і долю

Сьогодні відзначається День святого апостола Андрія Первозванного

Сьогодні, у понеділок,13 грудня, відзначається День Андрія Первозванного – свято в пам'ять про першого учня Сина Божого, який приніс християнську віру на землі Русі і передбачив виникнення великого граду на Київських горах.

У народних традиціях День Андрія здавна вважався найкращим часом для ворожінь на любов і долю. За прикметами цього свята передбачали зимову погоду.

День пам'яті про одного з дванадцяти великих учнів Ісуса Христа був встановлений церквою ще в Середньовіччі. Дата свята не змінюється, і щорічно його відзначають 13 грудня.

Історія свята

За євангельським переказом, Андрій, родом з Віфсаїди (Галілея), був найближчим учнем пророка Іоанна Предтечі, який хрестив Ісуса Христа. Святий Іоанн сам направив майбутніх апостолів Андрія Первозванного і Іоанна Богослова до Ісуса, вказавши, що він є Агнець Божий.

Андрій першим з апостолів пішов за Христом, а потім привів до нього свого брата Петра. Тому апостола Андрія і називають Первозванним.

Після зішестя Святого Духа на апостолів святий Андрій вирушив проповідувати в східні країни. Пройшов Малу Азію, Фракію, Македонію, узбережжя Чорного моря, Крим, Причорномор'я і по Дніпру піднявся до того місця, де тепер розташований Київ.

Як свідчить давньоруська «Повість минулих літ», біля Київських гір апостол Андрій сказав, що були з ним: «Чи бачите гори ці? На цих горах засяє благодать Божа, буде місто велике, і Бог спорудить багато церков».

Апостол піднявся на гори, благословив їх і поставив на вершині хрест.

Потім святий продовжив свій шлях по Дніпру і дістався до поселень слов'ян, де був побудований Новгород. Звідси він пройшов через землі варягів до Риму і знову повернувся у Фракію, де в невеликому візантійському селищі – майбутньому могутньому Константинополі – заснував християнську Церкву.

На своєму шляху Первозванний апостол зазнав багато печалей і мук від язичників – його виганяли з міст, били. Але і багато чудес Господь явив через учня Свого.

Апостольський шлях святого Андрія завершився в грецькому місті Патри, де в 62 році він був розп'ятий на хресті.

Традиції дня святого Андрія

Андрія з нетерпінням чекали всі незаміжні дівчата, адже саме в ніч на 13 грудня за новим стилем було прийнято ворожити на судженого-рядженого.

У цей день всі незаміжні моляться Андрію Первозванному, щоб він подарував їм гарних наречених.

Що не можна робити на Андрія

Починаючи з дня Андрія вступають в силу заборони, що діють до Нового року або Хрещення, на всі види шиття, мотанку ниток, щоб «звірі не моталися близько загонів». Вважалося, що порушення такої заборони може накликати біду на весь рід.

Також за традиціями в будинку, де з особливим трепетом відзначали день Андрія, очікується хороший і родючий урожай.

Що треба робити на Андрія

За старих часів вірили, якщо напередодні дня святого апостола Андрія гарненько попаритися, на цілий рік можна позбутися від усіх хвороб.

Відомо, що Святий апостол Андрій Первозванний – покровитель професій, пов'язаних з морем. Йому моляться про захист тих, хто виходить в плавання. Святий також протегує перекладачам і вчителям іноземної мови.

Батьки дочок і дівчата на Андрій Первозванний свято просять Святого Андрія Первозванного про вдале заміжжя.

Ворожіння

Всі ворожіння проходили в ніч з 12 на 13 грудня.

Ворожіння на сон

У цей день дівчина могла побачити судженого уві сні. Для цього треба було покласти під подушку шматочок хліба, випеченого своїми руками і сказати: «Суджений-ряджений, приходь мого хлібця скуштувати». Також під ліжко дівчини клали різні предмети з чоловічого гардероба, щоб побачити уві сні нареченого.

Під подушку було прийнято класти гребінець і перед сном просити уявного нареченого, щоб він уві сні розчесав їй косу.

Ворожіння на «балабушках»

Увечері ворожили на «балабушках» – маленьких пиріжках, воду для приготування яких носили від колодязя в роті. Під час того, як дівчину носили крижану воду в роті, хлопці з їх оточення смішили, намагаючись, щоб дівчата зайвий раз вийшли на двір.

Зібравшись разом, дівчата викладали свої «балабушки» в ряд. Чию «балабушку» першої собака з'їсть – та перша і вийде заміж.

Ворожіння на попелі

Для цього ворожіння потрібно спалити на тарілці зім'ятий аркуш паперу. Запалити свічку і по тіні, утвореної попелом, визначити свою долю. Якщо з'являться обриси замку, будівлі – до вінчання.

Ворожіння на воді

Налийте води в широку миску. Візьміть половинку шкаралупи волоського горіха і закріпіть в ній недогарок свічки. По краях миски викладіть папірці з іменами знайомих чоловіків. Запаліть свічку, поставте шкаралупу посередині миски і чекайте, до якої папірці з ім'ям підпливе ваш імпровізований кораблик долі.

Ворожіння на дітей

Якщо мрієте дізнатися, скільки буде дітей, треба в ніч на Андрія налити з вечора в чарку води, опустити каблучку і виставити на мороз. Скільки буде горбків, стільки буде й синків, а скільки ямок – стільки дочок.