Як в Ізраїлі. Зеленський припустив зміну правил призову в Україні

Україна змінюватиме підхід до комплектації війська та реагування на безпекові виклики

Війна проти Російської Федерації змушує змінити підходи до комплектації українських збройних сил у майбутньому. Президент України Володимир Зеленський не виключив, що розглядатиметься можливість запровадження ізраїльської моделі призову до війська. Про це президент заявив під час відеоспілкування зі студентами Ізраїлю.

За словами президента, війна проти Російської Федерація змусила сотні тисяч людей не лише взяти у руки зброю, але й навчитися користуватися нею. Модель призову за прикладом Ізраїлю сьогодні розглядається в рамках безпекових реформ й в Україні. Водночас президент наголосив, що це лише один із варіантів, які розглядаються, і наразі не можна сказати точно, чи буде в Україні у майбутньому призов за ізраїльською моделлю.

«Будемо розглядати, обговорювати з громадськістю. Те, що наші люди будуть знати, як воювати, те, що більшість з них це знають, після того, як з'явилась територіальна оборона, велика кількість людей, вже рахується у сотнях тисяч, вони захищали нашу державу спочатку голіруч, а потім вже зі зброєю в руках, говорить про те, що, як раніше, з точки зору захисту нашої держави й армії, а також кількості військових, так вже не буде і підхід буде змінений і для студентства тощо», – заявив президент.

Як відомо, система освіти Ізраїлю відрізняється від української. Більшість ізраїльтян призиваються в армію або ж проходять альтернативну службу до навчання у вишах. Середній вік студента-першокурсника в країні становить близько 23 років.

Нагадаємо, 24 лютого через початок повномасштабного російського вторгнення в Україну в нашій державі було оголошено загальну мобілізацію. Тоді ж Верховна Рада проголосувала за запровадження в Україні воєнного стану. З того часу його продовжували на місяць.

На засіданні 22 травня парламент знову продовжив дію воєнного стану та загальної мобілізації до 23 серпня. Відповідне рішення увалено для виконання указу президента Володимира Зеленського.

Президент Володимир Зеленський раніше повідомив, що зараз, у найактивнішу фазу війни, Україну захищають 700 тисяч українських військових.

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