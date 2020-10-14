Зеленський озвучив перше питання свого опитування



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Президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування

Запитання буде стосуватися відповідальності за корупційні злочини

Президент Володимир Зеленський оголосив перше з п’яти питань, які він має намір винести на опитування 25 жовтня, що буде проводитися паралельно з місцевими виборами.

Це йдеться у відеозверненні Зеленського.

«25 жовтня на виборчій дільниці ти зможеш дати відповідь на 5 важливих питань.

Отже, питання номер 1: Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?

Неділя, 25 жовтня, приходь і вирішуй. Буде так, як вирішиш ти, бо Україна – це ти», – озвучив питання президент.

Нагадаємо, 13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на п’ять питань. Самі питання він тоді не назвав.