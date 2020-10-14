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    Політика

    Зеленський озвучив перше питання свого опитування

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    Президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня&nbsp;всенародного опитування - Зеленський озвучив перше питання свого опитування
    Президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування

    Запитання буде стосуватися відповідальності за корупційні злочини

    Президент Володимир Зеленський оголосив перше з п’яти питань, які він має намір винести на опитування 25 жовтня, що буде проводитися паралельно з місцевими виборами.

    Це йдеться у відеозверненні Зеленського.

    «25 жовтня на виборчій дільниці ти зможеш дати відповідь на 5 важливих питань.

    Отже, питання номер 1: Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?

    Неділя, 25 жовтня, приходь і вирішуй. Буде так, як вирішиш ти, бо Україна – це ти», – озвучив питання президент.

    Нагадаємо, 13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на п’ять питань. Самі питання він тоді не назвав.

    Володимир Зеленський Україна президент
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