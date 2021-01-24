Явка на виборах мера Конотопа склала майже 31% – «Чесно»

Повторні вибори міського голови Конотопа призначені через те, що обраний 25 жовтня мер помер від ускладнень Covid-19

На посаду мера претендують сім кандидатів

Явка на повторних виборах міського голови Конотопа Сумської області станом на 20 годину склала 30,8%.

Про це повідомляє рух «Чесно».

«Явка на виборах склала 30,8%. Усього у місті Конотоп на виборчих дільницях проголосувало 18, 516 осіб», – зазначили активісти.

Зазначимо, повторні вибори міського голови Конотопа Сумської області призначені через те, що обраний 25 жовтня Олександр Луговий помер у листопаді 2020 року від ускладнень Covid-19.

Наразі на цю посаду претендують сім кандидатів, зокрема чинний мер Артем Семеніхін.

Як відомо, сьогодні у 13 областях країни обирають депутатів міських (1 особа), селищних (13 осіб) та сільських (40 осіб) рад. Також проходять вибори міського голови Конотопа (Сумська область), голів Брошнів-Осадської селищної ради (Івано-Франківська область), Уланівської (Вінниччина) та Мурованської (Львівщина) сільських рад.