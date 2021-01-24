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    Політика

    Явка на виборах мера Конотопа склала майже 31% – «Чесно»

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    Повторні вибори міського голови Конотопа призначені через те, що обраний 25 жовтня мер&nbsp;помер від ускладнень Covid-19 - Явка на виборах мера Конотопа склала майже 31% – «Чесно»
    Повторні вибори міського голови Конотопа призначені через те, що обраний 25 жовтня мер помер від ускладнень Covid-19
    Фото: Главком

    На посаду мера претендують сім кандидатів

    Явка на повторних виборах міського голови Конотопа Сумської області станом на 20 годину склала 30,8%.

    Про це повідомляє рух «Чесно».

    «Явка на виборах склала 30,8%. Усього у місті Конотоп на виборчих дільницях проголосувало 18, 516 осіб», – зазначили активісти.

    Зазначимо, повторні вибори міського голови Конотопа Сумської області призначені через те, що обраний 25 жовтня Олександр Луговий помер у листопаді 2020 року від ускладнень Covid-19. 

    Наразі на цю посаду претендують сім кандидатів, зокрема чинний мер Артем Семеніхін.

    Як відомо, сьогодні у 13 областях країни обирають депутатів міських (1 особа), селищних (13 осіб) та сільських (40 осіб) рад. Також проходять вибори міського голови Конотопа (Сумська область), голів Брошнів-Осадської селищної ради (Івано-Франківська область), Уланівської (Вінниччина) та Мурованської (Львівщина) сільських рад.

    Теги: вибори політика мер Сумщина
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