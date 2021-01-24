Вибори мера Харкова відкладаються: бракує свідоцтва про смерть Кернеса

Харківська міськрада забула офіційно звільнити свого померлого мера з посади

Верховна Рада не може призначити позачергові вибори міського голови у Харкові, оскільки для цього бракує необхідних документів. Як повідомляє «Суспільне», їх надання гальмує харківська міськрада та її секретар Ігор Терехов.

Про це стало відомо зі службової записки Управління по зв’язках з місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування за підписом керівниці Управління Валентини Рудковської. «Суспільному» її надав заступник голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Роман Лозинський. Відповідні документи отримали усі члени Комітету.

Згідно з документом, профільний комітет 5 січня доручив розглянути клопотання Ігоря Терехова про призначення позачергових виборів Харківського міського голови. Відповідне управління дало письмову відповідь на адресу голови Комітету: для розгляду питання не вистачає двох документів – копії свідоцтва про смерть міського голови, завіреного печаткою міськради, а також рішення ради про взяття до відома факту смерті міського голови.

«Згідно з пунктом 1 частини одинадцятої статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження сільського, селищного, міського голови припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади у разі смерті – з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт», – роз'яснюють у Верховній Раді.

Такого рішення на сесіях Харківської міськради не приймали. Єдине рішення, прийняте міськрадою після смерті мера, стосувалося увічнення його пам'яті. На сайті мерії міським головою значиться покійний Геннадій Кернес, зі смерті якого цього тижня минає 40 днів.

Про те, що для розгляду питання у Раді одного клопотання секретаря міськради недостатньо, 20 січня Суспільному розповів член комітету Віталій Безгін. На його думку, це виглядає або як політичний крок, або документи ще не дійшли комітету.

5 січня Терехов заявляв, що, відправляючи звернення до Верховної Ради, зробив «усе за законом».

Станом на 20 січня профільний комітет Верховної Ради України не вносив до порядку денного питання про призначення позачергових виборів у Харкові. Якщо питання не розглянуть до кінця січня, вибори призначать на жовтень 2021 року. Найближче засідання профільного комітету призначене на 25 січня. Засідання ВР – 26 січня.

В громадській організації «Опора», яка стежить за виборами, припускали, що питання оголошення виборів у Харкові може затягнутися, «поки функції міського голови є кому виконувати і є консенсус місцевих еліт».

Раніше стало відомо про відкриття прокуратурою провадження щодо голови Харківської ТВК Ольги Мозгової, яка оголосила обраним мером Геннадія Кернеса без повторного складення ним присяги.