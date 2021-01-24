У Конотопі проходять повторні вибори. Обраний раніше мер помер від Covid-19

У 13 областях України проходять місцеві вибори

У неділю, 24 січня, в Україні проходять повторні місцеві вибори. Про це повідомляє Центральна виборча комісія.

За інформацією ЦВК, у 13 областях обирають депутатів міських (1 особа), селищних (13 осіб) та сільських (40 осіб) рад. Також проходять вибори міського голови Конотопа (Сумська область), голів Брошнів-Осадської селищної ради (Івано-Франківська область), Уланівської (Вінниччина) та Мурованської (Львівщина) сільських рад.

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про місцеві вибори» повторні вибори призначаються відповідною територіальною виборчою комісією в разі визнання відповідних виборів у цьому виборчому окрузі, що не відбулися або у разі визнання обраної особи відмовилися від депутатського мандата або посади.

Зокрема, повторні вибори міського голови Конотопа Сумської області призначені через те, що обраний 25 жовтня Олександр Луговий помер у листопаді 2020 року від ускладнень Covid-19. Наразі на цю посаду претендують сім кандидатів, зокрема чинний мер Артем Семеніхін.

Як відомо, 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися місцеві вибори.