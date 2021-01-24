Стала відома явка на повторних виборах мера Конотопа

Голосування на одній з дільниць в Конотопі

Вже проголосувало 14,3% виборців, зафіксовано вісім порушень

Стала відома явка на повторних виборах міського голови, що відбуваються в місті Конотоп Сумської області. Як повідомляє рух «Чесно», станом на 13:00 проголосувало 14,3% виборців.

Наразі вже зафіксовано 7 порушень, зокрема, а дільниці №590780 п'яний виборець порвав бюлетень.

На виборця складено акт за порваний бюлетень

За фактами порушень складено відповідні протоколи.

Сьогодні у 13 областях країни обирають депутатів міських (1 особа), селищних (13 осіб) та сільських (40 осіб) рад. Також проходять вибори міського голови Конотопа (Сумська область), голів Брошнів-Осадської селищної ради (Івано-Франківська область), Уланівської (Вінниччина) та Мурованської (Львівщина) сільських рад.

Повторні вибори міського голови Конотопа Сумської області призначені через те, що обраний 25 жовтня Олександр Луговий помер у листопаді 2020 року від ускладнень Covid-19. Наразі на цю посаду претендують сім кандидатів, зокрема чинний мер Артем Семеніхін.