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    Стала відома явка на повторних виборах мера Конотопа

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    Голосування на одній з дільниць в Конотопі - Стала відома явка на повторних виборах мера Конотопа
    Голосування на одній з дільниць в Конотопі
    Фото: Рух «Чесно»

    Вже проголосувало 14,3% виборців, зафіксовано вісім порушень

    Стала відома явка на повторних виборах міського голови, що відбуваються в місті Конотоп Сумської області. Як повідомляє рух «Чесно», станом на 13:00 проголосувало 14,3% виборців.

    Наразі вже зафіксовано 7 порушень, зокрема, а дільниці №590780 п'яний виборець порвав бюлетень.

    На виборця складено акт за порваний бюлетень

    На виборця складено акт за порваний бюлетень

    За фактами порушень складено відповідні протоколи.

    Сьогодні у 13 областях країни обирають депутатів міських (1 особа), селищних (13 осіб) та сільських (40 осіб) рад. Також проходять вибори міського голови Конотопа (Сумська область), голів Брошнів-Осадської селищної ради (Івано-Франківська область), Уланівської (Вінниччина) та Мурованської (Львівщина) сільських рад.

    Повторні вибори міського голови Конотопа Сумської області призначені через те, що обраний 25 жовтня Олександр Луговий помер у листопаді 2020 року від ускладнень Covid-19. Наразі на цю посаду претендують сім кандидатів, зокрема чинний мер Артем Семеніхін.

    Теги: вибори Львівщина місцева влада Сумщина Вінниччина
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