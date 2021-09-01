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    Ющенко ніжно привітав «кохану Катю» із 60-річчям

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    Віктор та Катерина Ющенко у шлюбі з 1998 року - Ющенко ніжно привітав «кохану Катю» із 60-річчям
    Віктор та Катерина Ющенко у шлюбі з 1998 року
    Фото: Віктор Ющенко / Facebook

    Катерина Ющенко народилася у сім'ї українських емігрантів у Чикаго

    Третій президент України Віктор Ющенко привітав «наймилішу, ніжну, добру, красиву і мудру» дружину Катерину з 60-річчям.

    «Сьогодні найчудовіший день – у моєї коханої дружини День народження. Щиро пишаюся тим, що багато років йду рука в руку з чарівною, ніжною, чудовою леді – мамою наших дітей. Я від щирого серця вітаю тебе з таким чудовим святом. Бажаю, щоб кожен твій день був сповнений яскравою радістю. Нехай доля буде прихильною завжди до тебе, хай лише хороші новини приємно дивують тебе. Будь завжди такою гарною, розумною, ніжною та ласкавою», – написав Ющенко у Facebook.

    Він також побажав дружині, щоб у її житті «завжди панує весна, хай щаслива зірка завжди освітлює шлях».

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    Ющенко ніжно привітав «кохану Катю» із 60-річчям
    Ющенко ніжно привітав «кохану Катю» із 60-річчям
    Ющенко ніжно привітав «кохану Катю» із 60-річчям
    Ющенко ніжно привітав «кохану Катю» із 60-річчям
    Ющенко ніжно привітав «кохану Катю» із 60-річчям
    Ющенко ніжно привітав «кохану Катю» із 60-річчям

    «Міцного здоров’я тобі, рідна, та всього найкращого! Нехай моя любов буде оберегом для тебе. А надія, віра і любов будуть супутниками твоєму житті. Щиро обіймаю, наймиліша моя, кохана моя Катю!», – резюмував у привітанні експрезидент.

    Як відомо, Катерина Ющенко (Чумаченко) народилася у сім'ї українських емігрантів 1 вересня 1961 року у Чикаго, Іллінойс (США). Жінка мала успішну кар'єру в уряді США та в приватному бізнесі, нині займається благодійною діяльністю.

    З 1991 року Катерина Чумаченко часто відвідувала Україну. У 1993 на борту літака, що летів до Америки, познайомилась з Віктором Ющенком. У 1998 вони одружились і у 1999 у них народилася перша дитина Софія. Згодом, у 2001 народилася дочка Христина, а у 2004 син Тарас. У 2005 році Катерина Ющенко стала громадянкою України.

    До слова, Ющенко назвав українців «квазінацією».

    Також Ющенко жорстко висловився про Будапештський меморандум.

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    Теги: свята Віктор Ющенко жінка дружина
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    Ющенко ніжно привітав «кохану Катю» із 60-річчям