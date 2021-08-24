Ющенко розповів, як Меркель завадила руху України в НАТО

Віктор Ющенко заявив, що Меркель була проти Плану дій щодо членства в НАТО для України

Експрезидент розповів про спілкування на рівні глав держав під час бухарестського саміту Альянсу в 2008 році

Канцлер Німеччини Ангела Меркель, яку Зеленський нещодавно нагородив орденом, у 2008 році не дала добро на отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО. Про це заявив тодішній президент Віктор Ющенко в ефірі каналу «Україна 24».

Зокрема, говорячи про причини агресії РФ в Криму і на Донбасі, Ющенко зазначив, що цьому сприяв набір причин.

«З більш важливого я міг би сказати, що Путін не нападе на Польщу, Литву, як би зухвало вона не говорила на дипломатичному рівні про нього, про його політику. Путін не нападе на жодного з наших сусідів по західному кордону, до Болгарії. Тому що створена така модель, в якій знаходяться ці країни, їх чіпати небезпечно. Вони є членами НАТО...», – сказав екс–президент.

Він також висловив розчарування, що на бухарестському саміті НАТО в 2008 році Україні не дали ПДЧ через позицію керівництва Німеччини й Франції.

«Не було б російсько–грузинської війни. Нас відділяло тоді буквально три місяці до того... коли Путін ще керований був, коли на Путіна можна було впливати. Але це той рубікон, коли вже на паузу стали – все, можна писати, що ви програли. У мене багато розчарувань було в той день. Бо ту резолюцію, яку Альянс роздав... коли я її читав, мені здавалося, що це fata morgana якась, такого не може бути. Навіщо тоді саміт скликати, якщо виноситься таке рішення?»,– розмірковує він.

Він також назвав причину, по якій Меркель нібито відмовилася підтримати ПДЧ для України.

«Ми зібралися – 7–8 президентів – і пішли до Меркель. Саркозі покинув зал, не захотів спілкуватися. А з Меркель відбувся дуже короткий, хвилин на 5, діалог. Вона каже: пане президенте, одна з проблем, яка нас зупиняє, це те, що на сьогодні тільки третина українців поділяють проект НАТО», – сказав він.

Ющенко додав, що намагався пояснити їй зростання підтримки інтеграції в НАТО серед українців і навіть наводив у приклад Іспанію. Там на момент вступу до Альянсу цю ідею підтримувало всього 17% населення.

«Наша розмова на цьому закінчилася. Для мене аргументи, які Меркель висловила тоді, до сьогоднішнього дня не прийняті й неприйнятні. Це слабкі аргументи, на яких не могло базуватися те рішення», – резюмував третій президент України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію частково таємне рішення Ради нацбезпеки і оборони України про поглиблення інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору.