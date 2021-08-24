Спільні фото Ющенка та Порошенка розвеселили соцмережі

Не всі користувачі мережі схвалили жартівливі підписи до фото з експрезидентами

Під час урочистостей з нагоди 30 річниці незалежності України журналіст зафіксували двох колишніх президентів Віктора Ющенка та Петра Порошенка. На фото рухи експрезидентів синхронні, тож в мережі одразу почали вигадувати комічні підписи. Відповідні фото розмістив на своїй сторінці у Facebook екснардеп Юрій Гримчак.

У підписах до фото, не всі користувачі мережі схвалили такий жарт. Багато хто написав, що він не вдалий.

Нагадаємо, під час урочистої промови на параді до Дня Незалежності України, голова держави Володимир Зеленський пожартував над президентом-утікачем Віктором Януковичем.