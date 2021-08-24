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    Спільні фото Ющенка та Порошенка розвеселили соцмережі

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    На фото рухи експрезидентів синхронні - Спільні фото Ющенка та Порошенка розвеселили соцмережі
    На фото рухи експрезидентів синхронні
    Фото: Юрій Гримчак/Facebook

    Не всі користувачі мережі схвалили жартівливі підписи до фото з експрезидентами

    Під час урочистостей з нагоди 30 річниці незалежності України журналіст зафіксували двох колишніх президентів Віктора Ющенка та Петра Порошенка. На фото рухи експрезидентів синхронні, тож в мережі одразу почали вигадувати комічні підписи. Відповідні фото розмістив на своїй сторінці у Facebook екснардеп Юрій Гримчак.

    У підписах до фото, не всі користувачі мережі схвалили такий жарт. Багато хто написав, що він не вдалий.

    Нагадаємо, під час урочистої промови на параді до Дня Незалежності України, голова держави Володимир Зеленський пожартував над президентом-утікачем Віктором Януковичем.

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    Теги: Петро Порошенко Віктор Ющенко журналіст жарт Юрій Гримчак
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    Спільні фото Ющенка та Порошенка розвеселили соцмережі