Ющенко назвав українців «квазінацією»

Багато чого, що характерно для здорової, сильної та консолідованої нації, у нас немає, зазначив Ющенко

Третій президент України Віктор Ющенко заявив, що українцям за 30 років не вдалося стати повноцінною нацією. Таку заяву він зробив в етері телеканалу «Україна 24».

Ведуча поставила Вікторові Ющенку запитання про те, хто є найбільшим ворогом для України. Я маю дуже щиро, без глибоких коментарів, сказати: ми ще квазінація. Багато чого, що характерно для здорової, сильної та консолідованої нації, у нас немає», – відповів третій президент.

На думку Ющенка, на порядок денний слід винести питання, які стосуються формування «глибокого національного усвідомлення».

За словами колишнього глави держави, саме від цього буде «набиратися сила».

«Я б сказав, у внутрішньому вимірі слабкі національні процеси – головне лихо наше сьогодні», – зазначив він.

До слова раніше, Ющенко жорстко висловився про Будапештський меморандум та розпоів, як канцлерка Німеччини Ангела Меркель у 2008 році не дала добро на отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО.