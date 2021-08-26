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    Ющенко назвав українців «квазінацією»

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    Ющенко назвав українців &laquo;квазінацією&raquo; - Ющенко назвав українців «квазінацією»
    Ющенко назвав українців «квазінацією»
    Фото з відкритих джерел

    Багато чого, що характерно для здорової, сильної та консолідованої нації, у нас немає, зазначив Ющенко

    Третій президент України Віктор Ющенко заявив, що українцям за 30 років не вдалося стати повноцінною нацією. Таку заяву він зробив в етері телеканалу «Україна 24».

    Ведуча поставила Вікторові Ющенку запитання про те, хто є найбільшим ворогом для України. Я маю дуже щиро, без глибоких коментарів, сказати: ми ще квазінація. Багато чого, що характерно для здорової, сильної та консолідованої нації, у нас немає», – відповів третій президент.

    На думку Ющенка, на порядок денний слід винести питання, які стосуються формування «глибокого національного усвідомлення».

    За словами колишнього глави держави, саме від цього буде «набиратися сила».

    «Я б сказав, у внутрішньому вимірі слабкі національні процеси – головне лихо наше сьогодні», – зазначив він.

    До слова раніше, Ющенко жорстко висловився про Будапештський меморандум та розпоів, як канцлерка Німеччини Ангела Меркель у 2008 році не дала добро на отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО.

    Теги: Віктор Ющенко політика Україна президент
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    Ющенко назвав українців «квазінацією»