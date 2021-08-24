Ющенко жорстко висловився про Будапештський меморандум

Якщо світова спільнота не підтримає Україну, жодна держава більше не погодиться добровільно відмовитись від ядерної зброї, зазначив Ющенког

Україна має апелювати до парламентів ядерних держав через невиконання Будапештського меморандуму. Про це в інтерв'ю телеканалу «Україна 24» розповів третій президент України Віктор Ющенко.

«У нас сьогодні окуповано 7% території, понад 16 тис. вбито хлопців і дівчат, понад 60 тис. калік. І у нас лежить протокол 5 ядерних держав як гарантія нашої територіальної цілісності та повного політичного суверенітету над кожним квадратним метром рідної української землі. У мене запитання: скільки разів український парламент звернувся, наприклад, до британського парламенту: шановні друзі, а як ви збираєтеся виконувати це (Будапештський меморандум – ред.)? Чому ми віддаємо 1300 ядерних ракет, найбільший арсенал світу, більше, ніж у Франції, Великій Британії, Китаю разом узятих? Ми сьогодні втратили територіальну цілісність через те, що з ядерною державою у нас немає симетричних мілітарних можливостей», - підкреслив він.

На думку Ющенка, якби Верховна Рада ухвалила відповідні звернення до парламентів Британії, Франції, Китаю, США, «жодна країна не відповіла б негативно».

«Це очевидно, тому що якщо Україна з таким подвигом, коли вона поставила останню крапку в Холодній війні своїм ядерним добровільним роззброєнням… Тепер ми ходимо і шукаємо – а де ж наші гаранти, де ж вони поділися? Якщо десь у якомусь парламенті надумаються робити нечітку половинчасту відповідь Україні, мені цікаво буде спостерігати – а що ви скажете Північній Кореї, Пакистану, Ірану, ще три країни можу назвати. Якщо ви у ядерних розборках не будете сьогодні підтримувати Україну, оцією дорогою роззброєння після нас уже ніхто не піде, бо ви обдурили Україну», - наголосив третій президент.

Зазначимо, що контроль над ядерним арсеналом, який залишився в Україні після розпаду СРСР, був у Москви, а не у Києва. Про це, пояснюючи причини денуклеаризації країни за Будапештським меморандумом, розповів перший президент Леонід Кравчук. За його словами, керівництво України «знало, що у нас є 1200 боєголовок, але ми ними не керуємо».

«У мене не було чорної валізки: вона була у Москві. Я міг лише телефоном говорити з командувачем ракетної армії (в Москві), а він міг виконувати або не виконувати мої прохання, не кажучи вже про доручення: це нереально було. В України не було можливостей контролювати і замінити ядерну зброю», – сказав Кравчук.

Він стверджує, що утримання в боєготовності 175 ракетних шахт «коштувало було б нам $175 млрд – у тих грошах, а за нинішніми цінами – $300 млрд».

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