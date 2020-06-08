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    Політика

    З охороною і в спортивках: Зеленського розкритикували через похід до магазину

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    Володимира Зеленського помітили за купівлею продуктів в одному із супермаркетів Києва - З охороною і в спортивках: Зеленського розкритикували через похід до магазину
    Володимира Зеленського помітили за купівлею продуктів в одному із супермаркетів Києва

    Президент прогулявся по кількох відділах, періодично зазирав у список покупок і вибирав необхідні товари

    Президента України Володимира Зеленського помітили в продуктовому магазині, він купував продукти особисто, але в присутності охорони.

    Відео з президентом опублікувала в Facebook користувач Людмила Архарова.

    Так, на кадрах видно, що людина, схожа на Зеленського, вивчає асортимент м'ясного відділу, а поруч з ним стоїть візок з досить великою кількістю продуктів.

    За словами жінки, президент прогулявся по кількох відділах, періодично зазирав у список покупок і вибирав необхідні товари.

    Також вона помітила, що Зеленського супроводжувала охорона.

    «Де я можу зустріти президента? У магазині, де купую продукти …. І люди сьогодні не впізнавали Володимира Зеленського. У м’ясному відділі я відштовхнула охоронця, який м’яко обмежив вхід … а на улюбленому відділі сиру мені стало цікаво, кого так охороняють», – зазначила вона.

    Як уточнила автор публікації в коментарях, президент зайшов в магазин після велопрогулянки.

    На відео можна бачити, що Зеленський стоїть біля каси в спортивному одязі та кросівках, на обличчі у нього респіратор.

    Однак їх думки з приводу випадкової появи Зеленського в магазині розділилися. Дехто не повірив, що президент може ходити по магазинах. Хтось не здивувався такому покупцю. Інші ж припустили, що це – чергова вистава.

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    Але багато користувачів зовсім вважають, що на даному відео – не Володимир Зеленський.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський, який продовжує замість системного спілкування з журналістами віддавати перевагу відеозаписам, почав втрачати глядача. Дослідження Інституту масової інформації виявило кілька тенденцій «відосіків» від Зеленського. Головна з них украй негативна для президента: він втрачає глядача. І йдеться про сотні тисяч і навіть мільйони.

    продукти Володимир Зеленський Facebook президент магазин охорона
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