Рейтинг Зеленського впав на 3,3%, а Порошенка виріс на 4,1% – соцопитування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За пів року електоральний показник Володимира Зеленського знизився на 17%

Опитування було проведено з 26 по 30 квітня методом телефонних інтерв’ю

Якби вибори відбулися найближчим часом, то 40,9% виборців (тих, хто визначився з вибором) віддали б свій голос за чинного президента Володимира Зеленського.

Про це йдеться в опитуванні КМІС.

За п’ятого президента Петра Порошенка проголосували б 15,7% українців. Після Порошенка йдуть Ігор Смішко (9,2%), Юрій Бойко (8,9%) і Юлія Тимошенко (8,7%).

Квітневе опитування КМІС (17-25 квітня) показало, що Зеленський отримав би 42,6% підтримки на виборах, а Порошенко – 14,9%. Так, рейтинг Зеленського впав на 1,7% а рейтинг Порошенка навпаки – зріс на 0,8%.

А ось лютневе опитування (8-18 лютого) показало, що за Зеленського в першому турі готові були проголосувати 44,2% респондентів. Друге-третє місця ділили Юрій Бойко (13,1%) і Петро Порошенко (11,6%). Решта істотно відставали.

Опитування було проведено з 26 по 30 квітня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (Computer-assisted telephone interviews, CATI) на основні випадкового генерування мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для України.

За пів року електоральний показник Володимира Зеленського знизився на 17%, рейтинг партії «Слуга народу» впав на 20%. А показники Петра Порошенка і Юрія Бойка – зросли.