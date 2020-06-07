Через «плівки Байдена» Зеленський може отримати ворога у Білому домі, – Стівен Комарницький



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Зеленський припустив, що українське обвинувачення, пов’язане з Джо Байденом та колишнім президентом Петром Порошенком, повинно бути «розглянуто»

«Зеленський, очевидно, благословив обвинувачення, яке може зруйнувати стосунки України зі США, коли демократи прийдуть до влади» – Комарницький

Якщо Володимир Зеленський не зупинить розслідування так званих «плівок Байдена», він зруйнує свій імідж серед української діаспори і втратить двопартійну підтримку у США. Про це пише у своїй статті «Розклад» на американські вибори: Україна порушила справу проти Джо Байдена» на сайті британського видання Byline Times журналіст та перекладач Стівен Комарницький.

Він наголошує, що президент Зеленський під час своєї прес конференції, присвяченій першому року перебування на посаді, припустив, що українське обвинувачення, пов’язане з Джо Байденом та колишнім президентом України Петром Порошенком, повинно бути «розглянуто». Комарницький зауважує, що Зеленський, очевидно, благословив обвинувачення, яке може зруйнувати стосунки України зі США, коли демократи прийдуть до влади. Автор також акцентує на тому, що об’єктом ворожості на цій прес конференції був Порошенко, однак Зеленський, «на подив журналістів, не припускав, що Байден, можливо, не зробив нічого поганого».

Стівен Комарницький також зауважує, що джерелом так званих «плівок Деркача» став український політичний діяч, який закінчив академію російської державної безпеки – ФСБ – у Москві у 1993 році. Він був членом партії екс-президента Януковича. Українська розвідка розглядає його як російського агента впливу – зазначає автор публікації.

Комарницький також зауважує, що «плівки» не містять жодних згадок ні про компанію «Бурісма», ні про які-небудь корупційні пропозиції з боку екс-віце-президента США.

Це розслідування компрометує електоральну нейтральність України, – пише Стівен Комарницький.

«За словами Роберта Уолдека, адвоката, який досліджував зв’язки між США та Україною для основних засобів масової інформації: «Це схоже на те, що ми називаємо розгортанням політичного сценічного шоу в США». Відкриття справи, яка вплине на вибори в США, порушує політику нейтралітету України. Якщо Зеленський не зупинить цього надуманого звинувачення, його імідж серед української діаспори, підтримка якої часто виявляється вирішальною, буде серйозно підірваний. Канадська група з питань демократії в Україні вже сказала: «Завдання президента Зеленського – підтримувати двопартійну підтримку США для України. Він повинен уникати вторгнення в політику партії США». Вони мають рацію. Якщо Байден виграє голосування в листопаді 2020 року, Зеленський опиниться перед ворогом у Білому домі, а також у Кремлі», – резюмує Комарницький.

Раніше сім колишніх послів США в Україні заявили про спробу втягнути українську державу в американські внутрішні справи.

Адвокати Головань і Новіков заявили, що президент Зеленський публічно пообіцяв «пригоди» Порошенку, і ДБР це відпрацьовує.

Зазначимо, що Держбюро розслідувань відкрило справу через запис розмови Порошенка та Байдена. До слова, український дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у США у 2015-2019 роках Валерій Чалий вважає, що «плівки Деркача» вернуться бумерангом тим, хто розраховує використати їх проти Порошенка.

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