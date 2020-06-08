  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Кива пропонує перейменувати проспект Бандери у Києві на честь вбитого Флойда

    • Розсилка
    Нардеп Ілля Кива пропонує перейменувати проспект Бандери у Києві на честь вбитого Флойда - Кива пропонує перейменувати проспект Бандери у Києві на честь вбитого Флойда
    Нардеп Ілля Кива пропонує перейменувати проспект Бандери у Києві на честь вбитого Флойда

    Кива звернувся до митрополита Епіфанія з вимогою «канонізувати невинно убієнного Флойда»

    Народний депутат Ілля Кива від фракції Опозиційна платформа — За життя пропонує оголосити тиждень жалоби й перейменувати в Києві проспект Степана Бандери на честь Джорджа Флойда, афроамериканця, вбитого поліціянтом у США. А ще депутат висунув пропозицію канонізувати Флойда, внести його до списків Небесної сотні та виплатити його родині 10 млн доларів.

    Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

    «У солідарність з американським народом, розділяючи їх національне горе у зв’язку з трагічною загибеллю темношкірого великомученика. Як народний депутат України пропоную оголосити тиждень жалоби й перейменувати в Києві проспект Степана Бандери в проспект Флойда», — написав Кива.

    Крім того, Кива звернувся до митрополита Епіфанія з вимогою «канонізувати невинно убієнного Флойда» і призначити день його шанування в церкві.

    Також депутат вимагає, щоб прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виділив матеріальну допомогу в розмірі 10 млн доларів сім'ї загиблого афроамериканця.

    «Прошу розглянути можливість включення Флойда в списки Небесної сотні, як людини, яка почала «революцію гідності» в Сполучених Штатах Америки», — додав депутат.

    .jpg_112[Масові протести почалися в Міннеаполісі і ряді інших міст США після смерті афроамериканця Джорджа Флойда.

    Джорд Флойд був затриманий 25 травня після того, як продавець супермаркету запідозрив, що чоловік розплатився з ним підробленою купюрою. Один з поліцейських притиснув шию 46-річного афроамериканця до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

    Після смерті Флойда в десятках американських міст почалися масові протести проти поліцейського свавілля. У деяких випадках вони супроводжуються заворушеннями, сутичками з поліцією, грабежами, мародерством і погромами.

    За кілька останніх днів на фоні заворушень поліція в США затримала щонайменше 1 669 людей в 22 містах, причому майже третину з них – в Лос-Анджелесі.

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп направив у Міннеаполіс понад 500 солдатів Національної гвардії.

    Протягом ночі біля Білого дому тривали протести у зв’язку з загибеллю афроамериканця у місті Міннеаполіс, штат Міннесота, 25 травня.

    Вночі мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей оголосив у місті режим надзвичайної ситуації на 72 години.

    Також у Портленді запровадили надзвичайний стан.

    Президент США Дональд Трамп заявив, що кількість учасників акції протесту проти поліцейського насильства в Вашингтоні, виявилася менше очікуваного.

    Читайте також:
    Заворушення у США. Сили безпеки заблокували підхід до Білого дому
    Київ США депутат Степан Бандера президент Ілля Кива Денис Шмигаль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ