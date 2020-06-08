Кива пропонує перейменувати проспект Бандери у Києві на честь вбитого Флойда



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Нардеп Ілля Кива пропонує перейменувати проспект Бандери у Києві на честь вбитого Флойда

Кива звернувся до митрополита Епіфанія з вимогою «канонізувати невинно убієнного Флойда»

Народний депутат Ілля Кива від фракції Опозиційна платформа — За життя пропонує оголосити тиждень жалоби й перейменувати в Києві проспект Степана Бандери на честь Джорджа Флойда, афроамериканця, вбитого поліціянтом у США. А ще депутат висунув пропозицію канонізувати Флойда, внести його до списків Небесної сотні та виплатити його родині 10 млн доларів.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«У солідарність з американським народом, розділяючи їх національне горе у зв’язку з трагічною загибеллю темношкірого великомученика. Як народний депутат України пропоную оголосити тиждень жалоби й перейменувати в Києві проспект Степана Бандери в проспект Флойда», — написав Кива.

Крім того, Кива звернувся до митрополита Епіфанія з вимогою «канонізувати невинно убієнного Флойда» і призначити день його шанування в церкві.

Також депутат вимагає, щоб прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виділив матеріальну допомогу в розмірі 10 млн доларів сім'ї загиблого афроамериканця.

«Прошу розглянути можливість включення Флойда в списки Небесної сотні, як людини, яка почала «революцію гідності» в Сполучених Штатах Америки», — додав депутат.

[Масові протести почалися в Міннеаполісі і ряді інших міст США після смерті афроамериканця Джорджа Флойда.

Джорд Флойд був затриманий 25 травня після того, як продавець супермаркету запідозрив, що чоловік розплатився з ним підробленою купюрою. Один з поліцейських притиснув шию 46-річного афроамериканця до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

Після смерті Флойда в десятках американських міст почалися масові протести проти поліцейського свавілля. У деяких випадках вони супроводжуються заворушеннями, сутичками з поліцією, грабежами, мародерством і погромами.

За кілька останніх днів на фоні заворушень поліція в США затримала щонайменше 1 669 людей в 22 містах, причому майже третину з них – в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп направив у Міннеаполіс понад 500 солдатів Національної гвардії.

Протягом ночі біля Білого дому тривали протести у зв’язку з загибеллю афроамериканця у місті Міннеаполіс, штат Міннесота, 25 травня.

Вночі мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей оголосив у місті режим надзвичайної ситуації на 72 години.

Також у Портленді запровадили надзвичайний стан.

Президент США Дональд Трамп заявив, що кількість учасників акції протесту проти поліцейського насильства в Вашингтоні, виявилася менше очікуваного.

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