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    Політика

    З партії Ігоря Смешка «Сила і честь» вигнали першого заступника і кількох членів

    • Розсилка
    <p>Лідер партії &laquo;Сила і честь&raquo; Ігор Смешко&nbsp;</p> <p>Фото: htvua / Flickr</p> - З партії Ігоря Смешка «Сила і честь» вигнали першого заступника і кількох членів

    Лідер партії «Сила і честь» Ігор Смешко 

    Фото: htvua / Flickr

    Ці люди розповсюджували у ЗМІ на минулих виборах «маніпулятивну та неправдиву інформацію» про партію

    За спробу розколу і дискредитацію політсили з партії «Сила і честь» Ігоря Смешка вигнали його першого заступника Олександра Кіхтенка і кількох керівників регіональних відділень.

    Про це повідомляється на сайті партії «Сила і честь».

    «За дії, що дискредитують партію та спрямовані на її розкол, політрада партії прийняла рішення припинити членство в політичній партії «Сила і честь» наступних громадян України», – йдеться у заяві партії.

    З партії, зокрема, вигнали:

    1. першого заступника голови партії Олександра Кіхтенка;
    2. члена політради партії Михайла Нечипорука;
    3. члена політради партії Юрія Черкасова;
    4. члена контрольно-ревізійної комісії партії Юрія Ляховського;
    5. голову правління дніпропетровської обласної організації партії Володимира Фастова;
    6. голову правління херсонської обласної організації партії Олександра Вітковського;
    7. голову правління чернігівської обласної організації партії Валерія Безкровного;
    8. голову правління харківської обласної організації партії Геннадія Крутова.

    «Згідно із повідомленням, усі ці люди розповсюджували у ЗМІ на минулих виборах «маніпулятивну та неправдиву інформацію» про партію, а також мали «особисті амбіції і меркантильні інтереси». «Своєю діяльністю вони зробили все можливе, щоби знизити її рейтинг і підтримку виборців», – йдеться в заяві.

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    На думку політради партії, вони намагалися чинити психологічний тиск на керівництво партії та здійснити «рейдерське захопленя» контролю над нею, у зв’язку із можливістю отримання партією державного фінансування за результатами виборів 2019 року.

    Нагадаємо: На позачергових виборах Верховної Ради за партію «Сила і честь» проголосували 3,82% виборців або трохи більше півмільйона людей.

    Смешко: Головна люстрація для політиків – це вибори.

    Як повідомлялося, Гордон, який очолює штаб партії Смешка, зізнався, що вболіває за «Свободу».

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