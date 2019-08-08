З партії Ігоря Смешка «Сила і честь» вигнали першого заступника і кількох членів



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Лідер партії «Сила і честь» Ігор Смешко Фото: htvua / Flickr

Ці люди розповсюджували у ЗМІ на минулих виборах «маніпулятивну та неправдиву інформацію» про партію

За спробу розколу і дискредитацію політсили з партії «Сила і честь» Ігоря Смешка вигнали його першого заступника Олександра Кіхтенка і кількох керівників регіональних відділень.

Про це повідомляється на сайті партії «Сила і честь».

«За дії, що дискредитують партію та спрямовані на її розкол, політрада партії прийняла рішення припинити членство в політичній партії «Сила і честь» наступних громадян України», – йдеться у заяві партії.

З партії, зокрема, вигнали:

першого заступника голови партії Олександра Кіхтенка; члена політради партії Михайла Нечипорука; члена політради партії Юрія Черкасова; члена контрольно-ревізійної комісії партії Юрія Ляховського; голову правління дніпропетровської обласної організації партії Володимира Фастова; голову правління херсонської обласної організації партії Олександра Вітковського; голову правління чернігівської обласної організації партії Валерія Безкровного; голову правління харківської обласної організації партії Геннадія Крутова.

«Згідно із повідомленням, усі ці люди розповсюджували у ЗМІ на минулих виборах «маніпулятивну та неправдиву інформацію» про партію, а також мали «особисті амбіції і меркантильні інтереси». «Своєю діяльністю вони зробили все можливе, щоби знизити її рейтинг і підтримку виборців», – йдеться в заяві.

На думку політради партії, вони намагалися чинити психологічний тиск на керівництво партії та здійснити «рейдерське захопленя» контролю над нею, у зв’язку із можливістю отримання партією державного фінансування за результатами виборів 2019 року.

Нагадаємо: На позачергових виборах Верховної Ради за партію «Сила і честь» проголосували 3,82% виборців або трохи більше півмільйона людей.

Смешко: Головна люстрація для політиків – це вибори.

Як повідомлялося, Гордон, який очолює штаб партії Смешка, зізнався, що вболіває за «Свободу».