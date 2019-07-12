Смешко: Після польотів Медведчука, Бойка і Рабиновича до Москви їх повинна зустрічати СБУ



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На думку Смешка, з точки зору війни, в якій перебуває Україна, польоти політиків до Москви знаходяться поза будь-яким прецедентом світової історії

Смешко наголосив, що в умовах війни Україна має захищати себе в будь-яких ситуаціях

Служба безпеки України повинна відреагувати на польоти до Москви представників партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука, Юрія Бойка та Вадима Рабиновича.

Про це в ефірі програми «Право на владу» заявив лідер партії «Сила і честь» Ігор Смешко.

«Навіть зараз, коли в нас абсолютно не виконується Конституція і закони України, подібний політ повинен мати наслідком як мінімум зустріч представників Служби безпеки України з відповідними політичними діячами, які здійснили цей переліт в країну, яка анексувала Крим і війська якої присутні на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях», – сказав Смешко, якого цитує пресслужба партії «Сила і честь».

На думку Смешка, з точки зору війни, в якій перебуває Україна, такі польоти знаходяться поза будь-яким прецедентом світової історії. «Можна згадати, як Рудольф Гесс полетів у Британію перед початком війни і чим це закінчилось. Він потім був заарештований спочатку британцями, а потім, після Нюрнберзького трибуналу, до кінця життя сів в тюрму», - підкреслив він.

Політик наголошує, що в умовах війни Україна має захищати себе в будь-яких ситуаціях.

«Вся проблема почалась з того, що ми війну не назвали війною. Європа не захотіла визнавати війну в центрі Європи, тому що європейці думають перш за все за себе. Але. Я пам’ятаю слова заступника генерального секретаря НАТО Вершбоу в березні 2014 року. На моє запитання «Чи дійсно ви радили українській владі не провокувати в Криму росіян?», він відповів: «Пане генерале, я не знаю, хто це міг радити в західних посольствах у Києві. Не провокувати і не захищатися – це різні речі. Хто вам буде допомагати, якщо ви самі не захищаєтеся?» - сказав Смешко.

Раніше повідомлялося, що прем’єр Росії Дмитро Медвєдєв в черговий раз зустрівся з головою політради партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктором Медведчуком. Цього разу разом з кумом Путіна до Москви, крім Юрія Бойка, прилетіли його однопартійці Вадим Рабинович і Тарас Козак.