Смешко: Головна люстрація для політиків – це вибори



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Ігор Смешко говорить, що в демократичних країнах світу немає колективної відповідальності, є тільки індивідуальна і перед законом

На виборах люди мають люструвати політиків, а влада має виконувати Конституцію і закони, - політик

Лідер партії «Сила і Честь» Ігор Смешко заявив, що має бути не імітація покарання, не штучна люстрація, під яку попали абсолютно непричетні до цього люди і яка вимила останніх позапартійних професіоналів з органів державної влади. Про це Смешко сказав під час ефіру програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV, йдеться на партійному сайті.

«У Сполучених Штатах державні службовці присягають дотримуватися Конституції, яка є нормою прямої дії. США – найбільше демократична і потужна країна світу, яка понад 200 років має цю модель. Дотримання Конституції – основний елемент відродження сильної, могутньої, економічної, правової, демократичної країни», — сказав Ігор Смешко.

Але в Україні, за словами політика, ніхто не дотримується положень Конституції. «Ми йдемо в Європу, говоримо, що ми європейська країна. Але Венеціанська комісія дала заключення по люстрації, що в нас відбулася. Немає в демократичних країнах світу колективної відповідальності. Є тільки індивідуальна і перед законом», — зазначив лідер партії «Сила і Честь».

Він вважає, що режим, який призвів до війни і окупації частини нашої території, представники цього режиму, які в тому числі, знаходяться на території агресора, – безумовно, повинні бути покарані. «Але це має бути не імітація покарання, не штучна люстрація, під яку попали абсолютно непричетні до цього люди і яка вимила останніх позапартійних професіоналів з органів державної влади», — підкреслив Смешко.

«Люстрація, безумовно, може застосовуватися. Але тільки по конкретним посадовим особам, конкретним людям. До речі, головна люстрація для політиків – це вибори. Саме на виборах виборці мають люструвати політиків, а влада має виконувати Конституцію і закони, притягувати до відповідальності за злочини і злочинну бездіяльність, що призвела до важких наслідків – війни, смерті тисяч наших захисників, втрати частини території. Ось наш підхід до люстрації», — підсумував Смешко.