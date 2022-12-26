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За рахунок чого Путін хоче виграти війну в Україні – заява Банкової

glavcom.ua
За рахунок чого Путін хоче виграти війну в Україні – заява Банкової
Путін переконаний, що зможе дотиснути Україну
фото з відкритих джерел

За словами Подоляка, Путін сподівається здобути перемогу у війні за рахунок мобілізованих

Президент РФ Володимир Путін не розуміє ситуації, в якій опинився через розпочату ним війну проти України. Таку заяву зробив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

Посадовець розповів, що диктатор сподівається здобути перемогу за рахунок мобілізованих, шляхом обходу санкцій та завдяки лобі, сформованому протягом багатьох років.

«Путін вважає, що він «дотисне». Я, на його превеликий жаль, хочу сказати, що Україна для нього – це смертний вирок», – зазначив Подоляк.

Раніше Зеленський оголосив про масштабну поразку Росії.

Також повідомлялось, що Росія хоче компенсувати у 2023 році зменшення обсягів переробки нафти внаслідок ембарго ЄС шляхом збільшення експорту сирої нафти.

До відома, триває триста шоста доба російського широкомасштабного вторгнення. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

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Теги: Офіс президента росія путін війна Україна Михайло Подоляк

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