Знайдіть Путіна. Дві промовисті обкладинки відомих видань (фото)
Путін і Зеленський стали обличчями 2022 року за версією The Week
The Week зробили карикатури з найвпливовішими людьми 2022 року. На обкладинці є як і Володимир Зеленський, так і диктатор Путін. Проте ролі у них кардинально різні. Про це повідомляє «Главком».
Путін та Зеленський потрапили на обкладинки одразу двох версій тижневика The Week: британської та американської.
Британська версія зобразила на обкладинці впливових світових лідерів, які сидять за одним столом. Серед них присутній український президент Володимир Зеленський – він п'є вино, обіймаючись із Джонсоном. Також на стіні можна помітити український прапор та портрет покійної королеви Єлизавети II.
За вікном можна побачити Путіна, який опинився в повній ізоляції. При цьому диктатор руйнує сніговика, одягнутого в шапку та шарф з синьо-жовтими кольорами.
Американська версія The Week зобразила воєнні будні України: зруйнований від російських обстрілів будинок, який ще не встиг охолонути від недавньої пожежі. На дереві можна помітити оголошення про розшук з обличчям Путіна, на його обличчі слід від закривавленої руки.
Також на задньому фоні присутній Трамп і Сі Цзіньпін, який роздумує над російською ракетою.
На передньому плані головні герої сьогодення – Зеленський разом з Байденом співають різдвяну коляду, тримаючи у руках свічковий ліхтар.
Раніше польський тижневик Wprost вийшов з обкладинкою, на якій українські військові забезпечують спокій родинам перед новорічними святами.
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