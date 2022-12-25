Путін влаштує полювання на системи Patriot в Україні – Forbes

Видання підкреслює, що знищення українського Patriot виявляється надто символічним для Путіна

Удар по найдосконалішій системі, яку Захід надає Україні – системі Patriot, може мати для Росії та Ірану досить важливе стратегічне і політичне значення. Про це повідомляє Forbes.

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Тому, як пише видання, президент РФ Володимир Путін цілком можливо заохотить використання поставленої Іраном зброї для будь-якої спроби знищити Patriot саме на території України.

«Покровитель Путіна Тегеран вітав би таку атаку на український Patriot, оскільки це показало б, що його технологія може нейтралізувати одну з найбільш передових систем протиповітряної оборони, розроблених у США. Не дивно, що іранські військові навіть допоможуть Росії у плануванні та здійсненні такої атаки», – йдеться у матеріалі.

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При цьому, РФ може спробувати застосувати перевірену в бойових діях стратегію, використану хуситами під час війни в Ємені.

Якщо український Patriot буде встановлено для захисту Києва, що досить ймовірно, то РФ може запустити безпрецедентну кількість іранських дронів-камікадзе і ракет, спрямованих проти його радара, щоб гарантувати знищення цієї батареї. Тим самим Кремль дасть зрозуміти, що його атаки не зупинити, попри всі зусилля США та їхніх союзників щодо посилення ППО України.

Однак, на думку Forbes, малоймовірно, що Україна використовуватиме свій Patriot проти цих боєприпасів, бо стрільба ракетами Patriot проти «шахедів» надто дорого. Та й з початку війни ЗСУ показали себе дуже майстерними і кмітливими в маневруванні своїх систем ППО, щоб уникнути знищення. Тож, система Patriot цілком може вистояти, незважаючи на серйозні загрози.

«У будь-якому випадку Вашингтон ніколи не припускав, що постачання Patriot стане так званим переломом у цій війні. Передача цієї системи є більш символічною для демонстрації рішучості Америки підтримувати Україну стільки, скільки потрібно», – зазначає видання.

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Водночас Forbes все ж таки підкреслює, що знищення українського Patriot виявляється надто символічним для Путіна, який може дійти висновку, що проведення операції зі знищення системи було б гідним приводом виключно в пропагандистських цілях.

Раніше речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що зенітно-ракетні комплекси Patriot, які Україні надасть США, можуть допомогти «суттєво посилити» протиповітряну оборону України.