Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін влаштує полювання на системи Patriot в Україні – Forbes

glavcom.ua
Путін влаштує полювання на системи Patriot в Україні – Forbes
РФ застосує усі сили для знищення систем Patriot
фото з відкритих джерел

Видання підкреслює, що знищення українського Patriot виявляється надто символічним для Путіна

Удар по найдосконалішій системі, яку Захід надає Україні – системі Patriot, може мати для Росії та Ірану досить важливе стратегічне і політичне значення. Про це повідомляє Forbes.

Тому, як пише видання, президент РФ Володимир Путін цілком можливо заохотить використання поставленої Іраном зброї для будь-якої спроби знищити Patriot саме на території України.

«Покровитель Путіна Тегеран вітав би таку атаку на український Patriot, оскільки це показало б, що його технологія може нейтралізувати одну з найбільш передових систем протиповітряної оборони, розроблених у США. Не дивно, що іранські військові навіть допоможуть Росії у плануванні та здійсненні такої атаки», – йдеться у матеріалі.

При цьому, РФ може спробувати застосувати перевірену в бойових діях стратегію, використану хуситами під час війни в Ємені.

Якщо український Patriot буде встановлено для захисту Києва, що досить ймовірно, то РФ може запустити безпрецедентну кількість іранських дронів-камікадзе і ракет, спрямованих проти його радара, щоб гарантувати знищення цієї батареї. Тим самим Кремль дасть зрозуміти, що його атаки не зупинити, попри всі зусилля США та їхніх союзників щодо посилення ППО України.

Однак, на думку Forbes, малоймовірно, що Україна використовуватиме свій Patriot проти цих боєприпасів, бо стрільба ракетами Patriot проти «шахедів» надто дорого. Та й з початку війни ЗСУ показали себе дуже майстерними і кмітливими в маневруванні своїх систем ППО, щоб уникнути знищення. Тож, система Patriot цілком може вистояти, незважаючи на серйозні загрози.

«У будь-якому випадку Вашингтон ніколи не припускав, що постачання Patriot стане так званим переломом у цій війні. Передача цієї системи є більш символічною для демонстрації рішучості Америки підтримувати Україну стільки, скільки потрібно», – зазначає видання.

Водночас Forbes все ж таки підкреслює, що знищення українського Patriot виявляється надто символічним для Путіна, який може дійти висновку, що проведення операції зі знищення системи було б гідним приводом виключно в пропагандистських цілях.

Раніше речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що зенітно-ракетні комплекси Patriot, які Україні надасть США, можуть допомогти «суттєво посилити» протиповітряну оборону України. 

Читайте також:

Теги: росія війна путін Україна системи ППО

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Путін влаштує полювання на системи Patriot в Україні – Forbes
Путін влаштує полювання на системи Patriot в Україні – Forbes
Аналітик розповів, навіщо підлеглі Путіна брешуть йому про ситуацію в Україні
Аналітик розповів, навіщо підлеглі Путіна брешуть йому про ситуацію в Україні
Косово заборонило в'їзд сербському патріарху
Косово заборонило в'їзд сербському патріарху
У Казані пікетують проти війни: «хочешь быть хорошим руZZким – полежи в гробу»
У Казані пікетують проти війни: «хочешь быть хорошим руZZким – полежи в гробу»
Росія передасть Ірану винищувачі Су-35 замість отриманих дронів-камікадзе
Росія передасть Ірану винищувачі Су-35 замість отриманих дронів-камікадзе
Помер головний військовий представник Росії при НАТО
Помер головний військовий представник Росії при НАТО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
104K
У Києві пролунали вибухи
75K
Чому Україна не атакує білоруські аеродроми? Безсмертний прорахував рішення Зеленського
23K
25 грудня – Різдво Христове: прикмети та заборони
19K
Путін назвав нову мету РФ у війні проти України
13K
«Не хочу умирать за амбиции поехавшего старика». Пост спікера держдуми наробив галасу у Росії
12K
Переполох у Лаврі. Скандальний митрополит Павло повідомив вірянам «страшну» звістку

Новини

Це питання часу: Кулеба запевнив, що ЗСУ отримають усю необхідну зброю
Сьогодні, 21:06
Іран цинічно похизувався «ефективністю» своїх безпілотників в Україні
Сьогодні, 20:43
Путін переконує, що  99,9% росіян готові загинути на війні
Сьогодні, 20:28
Китай зробив заяву щодо війни в Україні та співпрацю з Росією
Сьогодні, 20:12
В Україні зростуть тарифи на воду? Регулятор оприлюднив попередні ціни
Сьогодні, 19:31
Путіну байдуже: окупант жаліється, що всіх, хто нарікає, кудись вивозять (перехоплення)
Сьогодні, 19:13

Прес-релізи

В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
23 грудня, 09:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту