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Вторгнення РФ в Україну: Подоляк назвав головну причину агресії Путіна

glavcom.ua
Вторгнення РФ в Україну: Подоляк назвав головну причину агресії Путіна
Путін повірив в ілюзію боягузливості нашої країни
фото з відкритих джерел

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росією рухає лише бажання домінування у регіоні та поставити український народ на коліна

На час першого російського вторгнення та анексії Криму в 2014 році українська держава ще не мала чіткого плану щодо входження до НАТО, тому це не може бути причиною теперішньої повномасштабної війни. Про це розповів в ефірі національного телемарафону радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Він нагадав, що  у 2014 році про членство України в НАТО не йшлося, тоді обговорювалися лише якісь моделі щодо можливої угоди колективної безпеки, учасником якої могла б стати наша держава.

«Для вторгнення Росії це не мало жодного значення. Росією рухає лише ненависть, бажання домінування у регіоні та бажання знищити, поставити на коліна український народ, який завжди скептично дивився в сторону Росії», – заявив Подоляк.

Радник голови ОП зауважив, що на початку 90-х років українська влада запопадливо дивилася на Москву і таким чином породжувала сподівання готовності стояти на колінах. Ілюстративною персоною він назвав кума Путіна та проросійського політика Віктора Медведчука, який створив ілюзію боягузливості нашої країни. 

«Україна сьогодні – це абсолютно інша країна. Росія тепер це прекрасно розуміє. На цьому тлі будь-які заяви про примирення виглядають щонайменше дивно, і вони вже не мають жодного значення. Нехай говорять, а ми повинні закінчити головне – спокійно дійти до правильного фіналу війни, забезпечити формування нового каркасу безпеки, зокрема, Європи, оновити розуміння, що таке сучасне НАТО і повернути Росію туди, де вона повинна перебувати як максимально відстала, злиденна і технологічно нерозвинута країна», – наголосив Подоляк.

За його словами РФ не повинна впливати на глобальну політику, не входити у Велику двадцятку, не бути постійним членом Радбезу ООН, не домінувати в МАГАТЕ та інших міжнародних організаціях.

Раніше Подоляк висміяв заву Путіна щодо переговорів. Радник голови ОП наголосив, що РФ не хоче переговорів, а намагається уникнути відповідальності.

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Теги: війна путін Україна Офіс президента Михайло Подоляк

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