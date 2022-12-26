Зеленський оголосив про масштабну поразку Росії

Поточний рік став провальним для РФ

Росія намагається компенсувати свої програші зловтіхою своїх пропагандистів після ракетних ударів по нашій країні

Росія програла все, що могла, цього року, і зараз у неї залишилася тільки можливість псувати життя людям і зловтішатися з цього приводу. Про це сказав у відеозверненні президент Володимир Зеленський.

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Також Зеленський привітав усіх, хто сьогодні святкує Різдво за григоріанським календарем.

«Хочу, щоб ми з вами зараз іще раз подякували – разом подякували – усім тим, хто й цими днями, і в будь-який інший час робить усе, аби ми з вами могли жити. Жити своїм життям й у своїй країні», – сказав президент.

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Він також зазначив, що ворог спробує зробити для українців дні 2022 року, що залишилися, «темними й складними».

«Росія програла все, що могла, цього року. Але намагається компенсувати свої програші зловтіхою своїх пропагандистів після ракетних ударів по нашій країні, по нашій енергетиці», – попередив Зеленський.

Він закликав українців не нехтувати повітряними тривогами та бути максимально готовими до будь-яких випробувань.

До відома, триває триста шоста доба російського широкомасштабного вторгнення. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.