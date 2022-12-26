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Зеленський оголосив про масштабну поразку Росії

glavcom.ua
Зеленський оголосив про масштабну поразку Росії
Поточний рік став провальним для РФ
фото з відкритих джерел

Росія намагається компенсувати свої програші зловтіхою своїх пропагандистів після ракетних ударів по нашій країні

Росія програла все, що могла, цього року, і зараз у неї залишилася тільки можливість псувати життя людям і зловтішатися з цього приводу. Про це сказав у відеозверненні президент Володимир Зеленський.

Також Зеленський привітав усіх, хто сьогодні святкує Різдво за григоріанським календарем.

«Хочу, щоб ми з вами зараз іще раз подякували – разом подякували – усім тим, хто й цими днями, і в будь-який інший час робить усе, аби ми з вами могли жити. Жити своїм життям й у своїй країні», – сказав президент.

Він також зазначив, що ворог спробує зробити для українців дні 2022 року, що залишилися, «темними й складними».

«Росія програла все, що могла, цього року. Але намагається компенсувати свої програші зловтіхою своїх пропагандистів після ракетних ударів по нашій країні, по нашій енергетиці», – попередив Зеленський.

Він закликав українців не нехтувати повітряними тривогами та бути максимально готовими до будь-яких випробувань.

До відома, триває триста шоста доба російського широкомасштабного вторгнення. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

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Теги: Україна Володимир Зеленський росія війна

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