За роботою міністрів можна буде стежити онлайн

Нововведення дозволить краще оцінювати роботу міністрів і міністерств

Українці зможуть у режимі реального часу побачити, як виконуються державні проєкти та завдання

Виконання завдань і проєктів міністерствами можна буде спостерігати в реальному часі за допомогою спеціального програмного забезпечення. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Під час засідання 10 листопада Кабмін затвердив новий інструмент державної політики на базі принципів та підходів RBM (Results-Based Management).

За словами Шмигаля, це дозволить краще оцінювати роботу міністрів і міністерств, якісно планувати та виконувати наші завдання.

«Відповідні практики управління застосовуються урядами багатьох розвинених держав, що робить їхню політику відкритою, передбачуваною та орієнтованою на результат. Персоналізація посилить особисту відповідальність та окреслить чіткі завдання кожного міністерства», – зазначив він.

Прем’єр зауважив, що наразі ІТ-інструмент ProjectUA відображає 12 національних пріоритетів Програми діяльності уряду. Завдяки цьому інструменту з’являється можливість бачити детальні плани та реальні результати їх виконання та приймати необхідні управлінські рішення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки заробляє прем'єр-міністр.

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