«Велике будівництво» на залізниці: які олігархи на ньому зароблять

Певну кількість великих тендерів, за відсутності конкурентів, майже гарантовано виграють підприємства, що належать українським олігархам

У 2022 році державні витрати на програму заплановані на рівні 100 млрд грн

В рамках програми «Велике будівництво» у залізничній галузі держава планує укласти угоди із кількома десятками підприємств, в тому числі, пов’язаних із відомими українськими олігархами. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив журналіст видання БізнесЦензор Юрій Віннічук.

Програма передбачає закупку для Укрзалізниці 500 нових спальних вагонів та капітальний ремонт ще 150; закупку 20 дизель-потягів; 80 електричок; модернізацію 60 потягів; та закупку 10 поїздів Інтерсіті. Передбачається оновлення залізничних колій та електрифікація 500 км шляхів.

«На «великому будівництві на залізниці» зароблять десятки українських підприємств, в першу чергу, Крюківський вагонобудівний завод Володимира Приходька, Дніпровагонмаш Сергія Тігіпка, монопольний виробник залізничних коліс Інтерпайп Віктора Пінчука, монополіст з виробництва колій Азовсталь та Маріупольський меткомбінат Ахметова», – повідомив журналіст.

За словами Віннічука, питання викликають також джерела фінансування програми, адже Укрзалізниця в 2020 році отримала 12 млрд грн збитку, а в першій половині 2021 – ще півмільярда. За таких умов знайти понад 100 млрд грн видається складною задачею.

Віннічук також звернув увагу на те, що програма «великого будівництва на УЗ» включає закупку 80 імпортних електропоїздів за 31 млрд грн. Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль обіцяв, що Україна не буде купувати імпортні локомотиви без обов'язкової локалізації. Однак, з великою ймовірністю їх поставить швейцарська компанія Stadler з білоруського заводу «Штадлер-Мінськ», тобто про локалізацію у даному випадку не йдеться.

Раніше український політолог Андрій Золотарьов розповів, що олігархи готують заміну президенту Володимиру Зеленському на тлі провалів його політики.

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