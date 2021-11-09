Скільки заробляє прем'єр-міністр: стала відома зарплата Шмигаля та віцепрем'єрів

У Дениса Шмигаля зарплата менша, ніж у декого із заступників

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заробив у жовтні 58 тис. 797,63 грн (з урахуванням податків та зборів отримав 47 тис. 332,1 грн) – оклад, зарплата за час відрядження та індексація. Про це пише «Слово і діло».

Олексій Любченко, якого звільнили з посади віцепрем'єра – міністра економіки, заробив у жовтні 60 тис. 620,94 грн (виплатили 48 тис. 799,86 грн) – це лише оклад.

Віцепрем'єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у жовтні заробила 57 тис. 605,43 грн (отримала 46 тис. 372,37 грн): їй нарахували 47 тис. 449,11 грн окладу, 1 тис. 857,56 грн відпускних, 8 тис. 254,5 грн зарплати за час відряджень та 44,26 грн індексації.

Віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заробив 55 тис. 730,57 грн (фактично отримав 44 тис. 863,11 грн) – оклад, індексація та зарплата за час відрядження.

Олексій Резніков перейшов із Міністерства з питань реінтеграції окупованих територій до Міністерства оборони. На колишній посаді у жовтні він заробив 56 тис. 686,53 грн окладу (отримав 45 тис. 632,65 грн). До суми увійшли оклад, індексація, зарплата за час відрядження та 9 тис. 171,17 грн відпускних.

Олег Уруський, якого звільнили з посади віцепрем'єра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості, у жовтні заробив 62 тис. 354,04 грн (виплатили 50 тис. 195 грн.). Крім окладу та індексації, йому нарахували 10 тис. 3,4 грн допомоги з тимчасової непрацездатності.

Зарплата міністра Кабміну Олега Немчінова у жовтні склала 55 тис. 989,62 грн: оклад – 31 тис. 182,39 грн, індексація – 20,35 грн, відпускні – 16 тис. 532,38 грн, зарплата за час відрядження – 8 тис. грн. 254,5 грн.

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