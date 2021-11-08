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    Економіка та фінанси

    В Україні зростуть пенсії до 7800 гривень: коли і кому чекати доплат

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    Виплати в розмірі 7800 гривень встановлені з 1 січня 2022 року - В Україні зростуть пенсії до 7800 гривень: коли і кому чекати доплат
    Виплати в розмірі 7800 гривень встановлені з 1 січня 2022 року
    фото з відкритих джерел

    Виплати в розмірі 7800 гривень отримають більше двох тисяч українців

    В Україні частина пенсіонерів зможе отримувати додаткові виплати, мінімальний розмір яких становитиме 7800 грн щомісяця. Про призначення доплат розповів за підсумками одного із засідань уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

    Як заявив прем'єрміністр Денис Шмигаль, йдеться про родичів загиблих у зоні проведення АТО/ООС українців, які віддали своє життя за країну.

    «Захистити людей, чиї рідні загинули, захищаючи незалежність і суверенітет України, – обов'язок держави», – заявив Шмигаль.

    Виплати в розмірі 7800 гривень встановлені з 1 січня 2022 року, і отримають їх більше двох тисяч українців.

    При цьому йдеться про «кожного з непрацездатних батьків, дружину (чоловіка) захисників, які загинули».

    Якщо в сім'ї кілька таких родичів, виплати отримає кожен.

    Прем'єр уточнив, що адресна допомога до пенсії надаватиметься їм незалежно від того, чи отримують вже такі виплати інші члени сім'ї.

    До слова, пенсії в Україні індексують щорічно і 2022 рік не стане винятком. Однак наступного року принцип перегляду пенсій трохи зміниться.

    Теги: пенсіонери АТО ветеран пенсія Денис Шмигаль
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    В Україні зростуть пенсії до 7800 гривень: коли і кому чекати доплат