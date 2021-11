Міністр культури Ткаченко йде у відставку – ЗМІ

Ткаченко начебто подасть у відставку через відокремлення Держкіно від Мінкульту

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко вранці 11 листопада подасть заяву про відставку до голови Верховної Ради. Про це пишуть ЗМІ, посилаючись на власні джерела. У повідомленні йдеться що міністр подасть у відставку через відокремлення Держкіно від Мінкульту.

За інформацією видання, 10 листопада Кабмін на таємному засіданні проголосував за відокремлення Держкіно. Ткаченко дізнався про це постфактум, оскільки у цей час був у відрядженні в Парижі.

«Фактично, з подачі Офісу президента Кабмін без погодження з Мінкультом перебрав повноваження до Держкіно щодо формування та реалізації політики в сфері кіно. Юридично такий орган, як Держкіно, не може залишатись у статусі ЦОВВ. Тепер Держкіно має стати Міністерством кіно», – розповів співрозмовник виданню.

Джерело називає відокремлення Держкіно «останньою краплею для Ткаченка».

«Йому з лютого 2021 не затверджують створення окремих центральних органів виконавчої влади, таких як Держінспекція та Держслужба охорони культурної спадщини, зсилаючись на те, що все це треба залишити в міністерстві. Що так само суперечить логіці впровадження ЦОВВ», – розповіло джерело.

Міністр виступав проти відокремлення Держкіно, адже, за словами співрозмовника, «це суперечить логіці реформи, розпочатої ще до того, як Ткаченко став міністром».

Йдеться про передачу операційних функцій у відповідні центральні органи виконавчої влади – Держмистецтв, Держкіно, донедавна Держтуризму, Держетнополітики тощо, коли за міністерством залишалася функція формування політики, стратегій та координація діяльності ЦОВВ та регіонів у сфері культури й медіа.

Нагадаємо, що за матеріалами витоку документів Pandora Papers, досліджені журналістами «Слідство.Інфо» свідчать, що Ткаченко разом із менеджерами Коломойського нібито брали участь у спробі захопити контрольний пакет акцій Одеської кіностудії.

Розслідувачі з’ясували, що 11 жовтня 2016 року Ткаченко нібито отримав у подарунок права на британську компанію-«оболонку» Big Boom LTD. Вже за тиждень компанія Big Boom LTD змінила назву на Cinema Love LTD і придбала Фонд розвитку кіномистецтва у Punta Crescent Limited, компанії Тетяни Тарути, дочки бізнесмена Сергія Тарути.

Умови угоди Ткаченко коментувати розслідувачам тоді відмовився, пославшись на комерційну таємницю. А самі обвинувачення відкидає.

Чутки про звільнення чи відставку Ткаченка з'являються не вперше. Так, на початку жовтня міністр заявив, що кадрове питання стосовно нього поки розглядати не будуть.

До слова, ми ще у жовтні назвали прізвища міністрів «на виліт»: Таран, Немчінов, Уруський та інші. Серед них є й Ткаченко.