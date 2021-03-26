За три дні до виборів: Зеленський розмовляв з Вірастюком про вакцинацію на Прикарпатті

Пресслужба президента порушила ч. 5. ст. 51 Виборчого кодексу України

Глава держави 25 березня провів нараду про перебіг вакцинації проти Covid-19 та готовності медичної системи на Івано-Франківщині. У відеозустрічі взяли участь представники обласної та місцевої влади й громадський діяч та одночасно кандидат у нардепи від «Слуги народу» Василь Вірастюк.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що голова Івано-Франківської ОДА Андрій Бойчук поінформував Банкову, що без вакцини не зупинити пандемію. Також зазначалося, що найбільше вакцинованих на Прикарпатті у Надвірнянському районі.

«Карантинні заходи, що запроваджувалися Івано-Франківською ОДА та урядом, на щастя, виявилися ефективними, і зараз ми вже бачимо тенденцію до зменшення захворюваності та зменшення навантаження на медичну систему. […] Відрадно чути, що вже налагоджено гарний діалог між активними представниками малого бізнесу та ОДА. Спільно здійснюється пошук рішень, які дозволять мінімізувати збитки», – цитує Вірастюка пресслужба.

Крім цього, пресслужба показала фото, де добре видно, що президент спілкувався саме з Вірастюком у присутності прессекретарки Юлії Мендель та заступника керівника Офісу Кирила Тимошенка.

Зауважимо, що у такий спосіб пресслужба президента порушила ч. 5. ст. 51 Виборчого кодексу України. Нормами статті забороняється прихована передвиборча агітація, а також розміщення або поширення матеріалів передвиборчої агітації, не позначеної відповідно до вимог цього Кодексу.

До передвиборчої агітації також належить повідомлення про проведення публічних заходів (як офлайн, так і онлайн) на підтримку партії, кандидата або про підтримку зазначених заходів кандидатами, партіями (організаціями партій) — суб’єктами відповідного виборчого процесу, а також привернення уваги до участі у таких заходах партій чи певних осіб як кандидатів.

Як відомо, проміжні вибори до Верховної Ради України в одномандатному окрузі № 87 на Прикарпатті відбудуться 28 березня.

Зокрема, за мандат народного депутата боротимуться богатир Василь Вірастюк від «Слуги народу», колишній віце-спікер ВРУ Руслан Кошулинський від «Свободи» та колишній керівник «Буковелю» Олександр Шевченко від партії «За майбутнє». Загалом зареєстровані 14 кандидатів.

Нагадаємо, результати соціологічного опитування групи «Рейтинг», яке було зроблене у лютому, свідчило, що серед кандидатів у депутати на проміжних виборах до Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі № 87 лідирує екс-директор туристичного комплексу «Буковель» Олександр Шевченко.