Зеленський ввів санкції проти 19 компаній у сфері надрокористування
Санкції минулого тижня затвердив РНБО.
Президент України Володимир Зеленський підписав санкції проти 19 компаній у сфері користування надрами.
Про це повідомляє Офіс президента України.
Зокрема, санкції запроваджені проти таких компаній:
- «Геоконект»,
- «Глобалгеонінвест»,
- «Транссепт Гео»,
- «Гео Пост»,
- «Гео Вертикаль»,
- «Гео Таргет»,
- «Надрапрайд»,
- «Гео Форс»,
- «Гео Стендс»,
- «Надравестгруп»,
- «Бестоілкомпані»,
- «Надрпростір»,
- «Інфогеотренд»,
- «Еджінмарко»,
- «Екогазальянс»,
- «Епіваленерджі»,
- «Юнолідоіл»,
- «Профінафт»,
- «Бестгеотег».
Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Санкції минулого тижня затвердив РНБО.
Раніше Главком писав, що активісти закликали РНБО ввести санкції проти мережі заправок «БРСМ-Нафта».
19 березня, Рада нацбезпеки і оборони на засіданні ухвалила новий пакет санкцій проти колишній високопосадовців та правоохоронців-зрадників. Санкції ввели, зокрема, проти президента втікача Віктора Януковича та екс-прем'єра Миколи Азарова.
До слова, 23 березня президент України підписав рішення Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО) про введення санкцій проти громадян Росії і російських компаній. Під обмеження потрапили і три французьких депутата Європарламенту, які відвідали окупований Крим.