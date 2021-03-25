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    Зеленський ввів санкції проти 19 компаній у сфері надрокористування

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    19 березня Радбез оголосив санкції проти 19 компаній у сфері користування надрами - Зеленський ввів санкції проти 19 компаній у сфері надрокористування
    19 березня Радбез оголосив санкції проти 19 компаній у сфері користування надрами
    Фото з відкритих джерел

    Санкції минулого тижня затвердив РНБО.

    Президент України Володимир Зеленський підписав санкції проти 19 компаній у сфері користування надрами.

    Про це повідомляє Офіс президента України.

    Зокрема, санкції запроваджені проти таких компаній:

    • «Геоконект»,
    • «Глобалгеонінвест»,
    • «Транссепт Гео»,
    • «Гео Пост»,
    • «Гео Вертикаль»,
    • «Гео Таргет»,
    • «Надрапрайд»,
    • «Гео Форс»,
    • «Гео Стендс»,
    • «Надравестгруп»,
    • «Бестоілкомпані»,
    • «Надрпростір»,
    • «Інфогеотренд»,
    • «Еджінмарко»,
    • «Екогазальянс»,
    • «Епіваленерджі»,
    • «Юнолідоіл»,
    • «Профінафт»,
    • «Бестгеотег».
    «Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України», – зазначається в указі.

    Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

    Санкції минулого тижня затвердив РНБО.

    Раніше Главком писав, що активісти закликали РНБО ввести санкції проти мережі заправок «БРСМ-Нафта».

    19 березня, Рада нацбезпеки і оборони на засіданні ухвалила новий пакет санкцій проти колишній високопосадовців та правоохоронців-зрадників. Санкції ввели, зокрема, проти президента втікача Віктора Януковича та екс-прем'єра Миколи Азарова.

    До слова, 23 березня президент України підписав рішення Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО) про введення санкцій проти громадян Росії і російських компаній. Під обмеження потрапили і три французьких депутата Європарламенту, які відвідали окупований Крим.

    Теги: РНБО санкції Володимир Зеленський президент Офіс президента указ
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