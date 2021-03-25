Зеленський ввів санкції проти 19 компаній у сфері надрокористування

19 березня Радбез оголосив санкції проти 19 компаній у сфері користування надрами

Санкції минулого тижня затвердив РНБО.

Президент України Володимир Зеленський підписав санкції проти 19 компаній у сфері користування надрами.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Зокрема, санкції запроваджені проти таких компаній:

«Геоконект»,

«Глобалгеонінвест»,

«Транссепт Гео»,

«Гео Пост»,

«Гео Вертикаль»,

«Гео Таргет»,

«Надрапрайд»,

«Гео Форс»,

«Гео Стендс»,

«Надравестгруп»,

«Бестоілкомпані»,

«Надрпростір»,

«Інфогеотренд»,

«Еджінмарко»,

«Екогазальянс»,

«Епіваленерджі»,

«Юнолідоіл»,

«Профінафт»,

«Бестгеотег».

«Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України», – зазначається в указі.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Санкції минулого тижня затвердив РНБО.

Раніше Главком писав, що активісти закликали РНБО ввести санкції проти мережі заправок «БРСМ-Нафта».

19 березня, Рада нацбезпеки і оборони на засіданні ухвалила новий пакет санкцій проти колишній високопосадовців та правоохоронців-зрадників. Санкції ввели, зокрема, проти президента втікача Віктора Януковича та екс-прем'єра Миколи Азарова.

До слова, 23 березня президент України підписав рішення Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО) про введення санкцій проти громадян Росії і російських компаній. Під обмеження потрапили і три французьких депутата Європарламенту, які відвідали окупований Крим.