Позачергове засідання Ради: стало відомо, що нардепи розглянуть 30 березня

Рада 30 березня проведе два позачергових пленарних засідання

У вівторок, 30 березня, Верховна рада проведе два позачергових пленарних засідання. В ході одного з них народні депутати розглянуть проект постанови щодо засудження заворушень під Офісом президента.

Про це повідомив заступник голови комітету ВР з питань державної влади Олександр Качура в Telegram.

Так, на першому позачерговому засіданні, яке ініціюється депутатами, будуть розглянуті:

доповідь правоохоронних органів щодо подій під Офісом Президента і проект постанови про засудження подій на Банковій;

проект постанови про дострокове припинення повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва і Олександра Скічко;

проект постанови про призначення позачергових виборів голів міста Харкова і села Шегині

Також на другому позачерговому засіданні Ради, яке ініціює президент Володимир Зеленський, планують розглянути питання компенсаційних виплат підприємцям і ряд інших соціально-економічних законопроектів.

Члени фракції «Слуга народу» зареєстрували у Верховній Раді проект постанови про засудження подій, що сталися під Офісом президента у суботу, 20 березня.

Нагадаємо, у суботу, в день народження Сергія Стерненка, його прихильники зібралися на Банковій з вимогою відпустити засудженого до семи років увʼязнення активіста на волю. Ввечері акція переросла в масові заворушення. Протестувальники почали застосовувати димові шашки, петарди та фаєри та кидати фарбою в будівлю Офісу президента, розписувати фарбою стіни й двері.

Прихильники активіста Сергія Стерненка на мітингу також висунули низку вимог до Володимира Зеленського.

Як повідомлялося, заступник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко вважає, що експрезидент Петро Порошенко може стояти за провокаціями на акції біля Офісу президента, де вимагали звільнити Сергія Стерненка.

В партії «Європейська Солідарність» назвали слова Геращенка «параноєю та дезінформацією».

Згодом в Офісі президента заявили, що пошкодження будівлі Офісу президента внаслідок мітингу оцінюються приблизно у два мільйони гривень.

При цьому журналісти вияснили, що київські клінінгові компанії готові були відмити будинок за суму в 50 тис. гривень.