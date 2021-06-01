Заборона керівництва ОПЗЖ на змову з владою приведе до тями харківських депутатів, – Фельдман

Фельдман упевнений, що депутатський мандат – це не заробіток і не годівниця, це позиція

«Краще чесно здати мандат, ніж «здавати» своїх товаришів і виборців», – наголосив Фельдман

Стратегічна рада партії «Опозиційна платформа - За життя» ввела в дію рішення, згідно з яким з 1 червня народні депутати від фракції ОТЗЖ зобов'язані утримуватися від будь-яких домовленостей з представниками чинної влади.

Про це повідомив у себе в Facebook народний депутат України Олександр Фельдман.

За його словами, в разі спроб з боку влади встановлення таких домовленостей потрібно негайно інформувати Стратегічну рада партії.

«Особисто я повністю підтримую це рішення. Більш того, упевнений, що воно повинно стосуватися не тільки народних депутатів, а й депутатів місцевих рад. На жаль, не секрет, що є ті, хто, отримавши депутатський мандат за підтримки нашої політичної сили, вирішують «піти в самостійне плавання», щоб вирішувати свої власні питання. Це цинізм і елементарна зрада, які нічим не можна виправдати. Противно чути виправдання в дусі «нам теж треба щось їсти і годувати сім'ї», – написав народний депутат.

Фельдман упевнений, що депутатський мандат – це не заробіток і не годівниця, це позиція.

Крім того, на його переконання, харківський регіон стане першим, де депутати місцевих рад, що представляють партію ОПЗЖ, продемонструють згуртованість і єдність.

«Упевнений, що рішення Стратегічної ради партії «приведе до тями» багатьох любителів «договорняків» і «тьорок», які звикли «годуватися» з рук влади. Якщо це рішення не буде працювати по всій вертикалі - від Верховної Ради до міської ради - в ньому немає ніякого сенсу», – вважає політик.

Також, на його думку, всі кулуарні домовленості, а якщо говорити прямо - відверті «договорняки» – це шахрайство і спекуляція.

«Краще чесно здати мандат, ніж «здавати» своїх товаришів і виборців», – підсумував Фельдман.

Джерело: Gazeta.ua