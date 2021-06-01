Діти в тисняві й перекриті дороги. У Харкові Московський патріархат влаштував ходу (фото, відео)

У Міжнародний день захисту дітей Московський патріархат забув про те, що маленьких українців потрібно оберігати від коронавірусу

У Харкові 1 червня під час хресної ходи Московського патріархату був перекритий рух транспорту у центральній частині міста. Про це повідомляє Харківська єпархія.

Під час ходи з 10:00 до 12:00 був перекритий рух транспорту від площі Благовіщенської через Купецький міст, узвіз Соборний і вулиця Університетська, на ділянці від пров. Університетського до узвозу Бурсацького.

Зазначається, що хода відбулася від Свято-Благовіщенського кафедрального собору до Свято-Покровського чоловічого монастиря.

На оприлюдненому відео видно, що Московський патріархат зібрав людей без дотримання жодної дистанції. Учасники ходи проігнорували медичні маски. Також варто зауважити, що в тисняві йшло багато дітей різного віку.

Зазначимо, що Російська православна церква в Україні попри важку ситуацію з коронавірусом провела у низці міст хресний хід «з молитвою про мир в Україні». У центрі Харкова пройшов хресний хід з трьох тисяч учасників.

Нагадаємо, в Московському патріархаті вкотре негативно висловилися щодо візиту Патріарха Варфоломія в Україну. Московський патріархат побоюється, що після візиту Патріарха Варфоломія в Україну храми Московської церкви переходитимуть до Помісної церкви України.

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